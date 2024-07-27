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Antidepresan endişe verir

Kaygı ve endişe halleri, diş sıkma hastalığına yol açabiliyor. Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, gece diş sıkma etkilerinin daha belirgin olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Antidepresan endişe verir

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Kaygı ve endişe halleri, diş sıkma hastalığına yol açabiliyor. Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, gece diş sıkma etkilerinin daha belirgin olduğunu söylüyor: Diş sıkma, hiçbir neden olmadan yalnızca alışkanlık şeklinde ortaya çıkabileceği gibi altta yatan herhangi başka bir rahatsızlığın semptomu olarak da görülebilir.

Stres oranının arttığı, panik atak ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkların diş sıkma oluşmasında etkendir. Bu tip rahatsızlıkların tedavisi amacıyla kullanılan çoğu antidepresan ilaçların yan etkilerinin de diş sıkmayı arttırdığı biliniyor. Ayrıca alkol tüketimi, uyku bozuklukları, çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıklar da şikayetleri çoğaltıyor.

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