Anne sütü, mucizeler yaratıyor! Hem bebeğin hem de annenin sağlığını koruyor

Anne sütü, mucizeler yaratıyor. Öyle ki emzirmek hem bebeğin hem de annenin sağlığını koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, emzirmenin kanserden koruduğunu belirtiyor.
DİYABETİ ÖNLÜYOR
Akgül, emzirme sürecinin kemik erimesi ve jinekolojik kanser tiplerine karşı koruyucu olduğuna, diyabet ve depresyon ihtimalini azalttığına işaret ediyor. "Emzirme döneminde östrojen seviyesinin düşük olmasına ve bu da hormona bağlı kanser türlerinden korunmaya yardımcı olur. Emzirmek, yumurtalık, rahim ve meme kanserine karşı koruyucudur. Emziren kadınlarda Tip 2 diyabet gelişimi riskinin azaldığını gösteren çalışmalar var. Annede depresyon riskini azaltır" bilgisini veriyor.
SÜPERSİN ENGİNAR
Baharın gelmesiyle enginar sezonu açıldı. Dyt. Pınar Demirkaya, faydalarını sıraladı:
TOK TUTAR: Lif deposudur. Kan şekerini dengeler. Tok tutar.
KEMİKLERI GÜÇLENDİRİR: K vitamini içerir. Kemikleri korur.
BEYİN DOSTU: Enginar, içerdiği folat sayesinde Alzheimer'ı önler.
TANSİYONA ÇARE: Tansiyonu dengeleyen enginer, kalbi korur.
ANTİOKSİDAN DEPOSU: Hücreleri onarır. Kanserli hücreleri küçültür.
FAZLA KİLO HORLATIR
Horlama ve uyku apnesi, erişkinlerde en sık şikayetlerin başında geliyor. Op. Dr. Mehmet Ege Akça, sık sık uykunun bölünmesi, konsantrasyon güçlüğü, gündüz uyku hali gibi şikayetlerle kendisini gösteren bu durumun ilerleyen zamanlarda akciğerde direnç oluşmasına bağlı 'sağ kalp yetmezliği' gibi kalıcı hasarlara sebep olabileceğini belirtiyor. "Zayıf hastalarda cerrahi yöntemler ve uykuda solunum cihazı önerilmektedir. Erken dönemde yapılamadığı durumlarda cerrahi uygulanır." diyor.
PORTAKAL YE GENÇ KAL
Tam bir C vitamini bombası olan portakal, vücut direncini artırır. İçerdiği lif sayesinde bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Cilt yaşlanmasını geciktirir. Kansızlığa iyi gelir.
KARACİĞERE KARANFİL
Antioksidan etkiye sahip olan karanfil, karaciğere derman olur. Toksinlere savaş açar. Akciğer kanseriyle mücadele eder. Ayrıca kan şekerini dengeler.