Akciğer tansiyonu kalbe vuruyor





Pulmoner hipertansiyon yani akciğer hipertansiyonu, nefes darlığı, yorgunluk, kalpte çarpıntı gibi şikayetlerle kendini gösterebiliyor. Çoğu zaman tanı konulamıyor. Pulmoner endarterektomi adı verilen yöntemle hastanın şikayetlerinden kurtulması ve sağlıkla nefes alıp iş ve sosyal yaşamına dönebilmesi mümkün olabiliyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

KALP YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR
Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH), akciğer damarlarında tekrarlayan pıhtıların (emboli) birikmesi sonucu gelişen ve akciğerlerde kan akışını engelleyerek yüksek tansiyona neden olan ciddi bir hastalıktır. KTEPH, pulmoner arterlerdeki bu tıkanıklıklar nedeniyle kanın akciğerlerden geçişini zorlaştırır ve kalbin sağ ventrikülünde baskı artışına yol açar. Tedavi edilmezse, bu durum ciddi kalp yetmezliği ve diğer hayati risklere neden olabilir.

TAM TEDAVİ İÇİN GEREKLİ
Pulmoner endarterektomi (PEA), KTEPH tedavisinde tam tedavi şansı veren tek yöntemdir. Bu ameliyat, tıkanıklık yaratan pıhtıların ve fibrinöz materyalin akciğer damarlarından temizlenmesini amaçlar.

AMELİYATIN 3 AVANTAJI
Semptomların hafiflemesi: Nefes darlığı, göğüs ağrısı ve yorgunluk gibi KTEPH belirtilerinin azalması.
Yaşam kalitesinin artması: Hastaların günlük aktivitelerine geri dönmelerini sağlamak.
Hayatta kalma oranlarının artması: Bu ameliyatı gerçekleştiren deneyimli cerrahlar, başarı oranlarını artırmakta ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmektedir. KTEPH teşhisi konulan hastalar, bu tür uzmanlaşmış merkezlerde ve tecrübeli cerrahlar tarafından tedavi edildiğinde, en iyi sonuçlara ulaşma şansını elde ederler

