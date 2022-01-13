Ağrıya diz çökmeyin! Prof. Dr. Olcay Güler diz ağrılarını en aza indirilmek için tavsiyelerde bulunuyor

Diz ağrıları, genellikle ileri yaşta görülüyor. Daha çok yanlış spor hareketlerinden, fazla kilodan, spor yaparken yanlış ayakkabı kullanımından, oturuş şekli sorunlarından, diz üzerinde uzun süre çalışmaktan kaynaklanıyor. Bu tür ağrılar sosyal yaşamı ve hareketleri kısıtlasa da yaşam tarzındaki küçük değişikliklerle, kilo kontrolü ve doğru yapılan düzenli egzersiz gibi basit önlemler alınarak çözülebiliyor. Özellikle fazla olan her kilo dizlere fazladan yük olarak binerek hem yaşanan ağrının şiddetini hem de yaralanma ve osteoartrit riskini artırıyor. Prof. Dr. Olcay Güler, diz ağrılarını en aza indirmek için önerilerde bulunuyor...