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    Ağrıya diz çökmeyin! Prof. Dr. Olcay Güler diz ağrılarını en aza indirilmek için tavsiyelerde bulunuyor

    Diz ağrıları, sosyal aktiviteleri kısıtlıyor. Prof. Dr. Olcay Güler, hareketlerin özgürleşebilmesi için hayat tarzının düzenlenmesi ve kasların güçlendirmesini öneriyor.

    Ağrıya diz çökmeyin

    Diz ağrıları, genellikle ileri yaşta görülüyor. Daha çok yanlış spor hareketlerinden, fazla kilodan, spor yaparken yanlış ayakkabı kullanımından, oturuş şekli sorunlarından, diz üzerinde uzun süre çalışmaktan kaynaklanıyor. Bu tür ağrılar sosyal yaşamı ve hareketleri kısıtlasa da yaşam tarzındaki küçük değişikliklerle, kilo kontrolü ve doğru yapılan düzenli egzersiz gibi basit önlemler alınarak çözülebiliyor. Özellikle fazla olan her kilo dizlere fazladan yük olarak binerek hem yaşanan ağrının şiddetini hem de yaralanma ve osteoartrit riskini artırıyor. Prof. Dr. Olcay Güler, diz ağrılarını en aza indirmek için önerilerde bulunuyor...



    AYAKKABI SEÇİMİNİZİ DOĞRU YAPIN
    Yapılan aktiviteye uygun ayakkabı seçimi dizlerin üzerindeki anormal yüklenmenin en aza indirilmesinde önemlidir.
    KİLONUZA DİKKAT EDİN
    Kilo diz eklemleri üzerindeki baskıyı artıran en önemli risk faktörlerinin başında gelmektedir.
    DİZ KASLARINI GÜÇLENDİRİN
    Özellikle spor öncesi kasları egzersizlerle hazır hale getirmek hem diz ağrılarının azalmasına hem de sakatlıkların önüne geçmektedir.
    DİZİNIZİ ZORLAYAN HAREKETLERDEN KAÇININ
    Spor yaparken yaşanabilecek hareketler yanında dizlerin üzerinde uzun süre çalışmaktan kaçınılmalıdır.



    KIKIRDAK AŞINMASINA DİKKAT
    Dizlerde yaşanan kronik ağrıların en sık görülen nedenleri arasında; kıkırdak hasarları, menisküs yaralanmaları, diz çapraz bağ yırtıkları, kireçlenme olarak bilinen kıkırdak aşınması gelmektedir. Bu rahatsızlıklar sonucu yaşanan ağrılar gün geçtikçe artmakta ve zamanla ağrılar hareketleri tamamen kısıtlamaya başlamaktadır. Soruna göre enjeksiyon tedavisi, menisküs tedavisi, ön çapraz bağ tedavisi, kıkırdak nakli, yarım, total, diz kapak ve robotik protez tedavisi yapılmaktadır.



        ROBOTİK CERRAHİ KURTARICI
        Klasik protez cerrahisine göre daha çabuk iyileşme, daha fazla doku koruması, daha uzun protez ömrü gibi avantajlar sunan robot yardımlı protez cerrahileri son yıllarda tedavide ön plana çıkıyor. Hastalara yaşam kalitesi katıyor.



        PROF. DR. OLCAY GÜLER

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