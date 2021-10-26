Karaciğer yağlanmasına dikkat! Çağın vebası obeziteye bağlı olarak hızla yaygınlaşıyor

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ depolanması durumu olarak tanımlanıyor. Çağın vebası obeziteye bağlı olarak hızla yaygınlaşıyor. Ülkemizde her 4 kişiden birinde görülüyor. Tedavi edilmediğindeyse zamanla siroza, hatta karaciğer kanserine bile yol açabiliyor! Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Yönal, karaciğer yağlanmasında doğru ve erken tedavinin önemine dikkat çekiyor. "Fibrozis erken dönemde tespit edilirse, yaşam alışkanlıklarında yapılan düzenlemeler, ilaç tedavisiyle hastalığın siroza gidişi önlenebilir" diyor. Erken dönemde tespit edildiğinde karaciğer yağlanmasının tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor: İdeal kiloya ulaşmak ve yağlanmanın önüne geçmek için beslenme alışkanlıkları değiştirilmeli. Sebze ve balıktan zengin Akdeniz beslenme modeliyle beslenilmeli. Mümkünse her gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapılmalı. Ayrıca kahve tüketimi karaciğer yağlanmasını geriletir. Günde 3 fincan kahvenin karaciğerde olumlu etkileri vardır.