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    Kalp çarpıntısı ölümcül olmadan tedbir almak şart!

    Prof. Dr. Barış Çaynak, kalpteki çarpıntı sonucunda pıhtının beyne atılarak felce sebep olabileceğini söylüyor. Ölümcül olmadan tedbir almak gerektiğine dikkat çekiyor.

    Hayatınız çarpılmasın

    Çarpıntı, bazen kalpte ani başlayıp kendiliğinden sonlanabiliyor. Bazen de hızlı atış veya ritmik atışın dışına çıkmak olarak görülebiliyor. Kalp ritmi çok hızlandığında tansiyon düşmesine bağlı göz kararması, halsizlik, hatta bayılma olabiliyor.

    Prof. Dr. Barış Çaynak, çarpıntıyla ilgili önemli sorulara cevap veriyor:

    ÇARPINTININ ALTINDA NELER VAR?
    Bazen kalp damarları tıkalı kişilerde göğüs ağrısı olmaksızın çarpıntı olabilir. Kalp krizi geçirmeden başarılı bir tedavi olabilirsiniz.
    Kalbin içindeki mitral kapağa bağlı hastalıklarda çarpıntı büyük oranda eşlik eder. Ritm bozukluğunda kalp içerisinde pıhtı oluşabilir ve bu pıhtı beyine atarak felce sebep olabilir. Çarpıntı, ihmale gelmez!



    KALP DIŞI HASTALIKLAR DA ÇARPINTI YAPABİLİR Mİ?
    Evet, yapabilir. O nedenle öncelikle bir kan tahlili yapılır. Kansızlık, anemi, kalbin hızlı atmasına sebep olur. Tiroit hastalıklarında hızlı atış ve ritm bozuklukları görülür. İlaçlara veya yiyeceklere bağlı oluşmuş elektrolit bozukluklarında ritm bozuklukları olur.



    ÇARPINTISI OLANLAR KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANMALI MI?
    Hayır. Kalbin ritm bozukluğunda, ileri yaş, kapak hastalığı gibi durumlar da varsa kan sulandırıcı ilaçlar felç geçirmemeniz için kullanılmalıdır. Ancak bu ilaçlar daha kuvvetli ve doz aşımlarında kanama riskleri de olan ilaçlardır.



        MİTRAL KAPAK HASTALIĞI NEDENİYLE ÇARPINTI OLDUYSA KAPAK MUTLAKA DEĞİŞMELİ Mİ?
        Hayır. Şayet kapakta darlık değil de yetmezlik (kaçak) varsa, kapağı tamir ederek kendi kapağınızla hayatınıza devam etmeniz daha ideal bir cerrahidir. Ancak kapak kireçlenmiş ve daralmışsa, temizlenip metal ya da biyolojik bir kapakla değişmesi gerekir. Metal kapakla değişmişse ömür boyu kuvvetli bir kan sulandırıcı kullanmanız gerekir. Bütün mitral kapak ameliyatları, kapak değişse de tamir de olsa, göğüs kemiği açılmadan sağ meme hizasından, 4 santimlik bir kesiyle, kaburgalar arasından yapılabilir.
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        Haberler Sağlık Kalp çarpıntısı ölümcül olmadan tedbir almak şart!
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