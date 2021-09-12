Topuklu ayakkabı hasta ediyor! Halluks valgusa dikkat! | Halluks valgus nedir?

Halluks valgus, genetik olarak ayaktaki başparmak ve ikinci parmak arasındaki açının fazlalığına bağlı oluşuyor. Başparmağın diğer parmaklara doğru yaklaşarak keskin bir açı oluşturması ve dışardan bakınca bu açının çıkıntı olarak görülmesi olarak tanımlanıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nail Akdağcık, halluks valgus hastalığı hakkında açıklamalarda bulunuyor.

TERLİĞE ALIŞTIRABİLİR

Halluks valgus, sadece görüntüde bozukluk oluşturmakla kalmıyor. Hastanın yürürken ayaklarında ağrı yaşamasına, ayakkabı giyerken rahat edememelerine sebep olabilir. Hatta şişlik oluşabilir ve bu şişlik sonucu kapalı ayakkabı dahi giyilemeyebilir. Terlik gibi açık ayakkabılarla daha rahat etseler de oluşan görüntü sebebiyle konforun ciddi oranda bozulduğunu görüyoruz. Ayakta oluşturduğu çıkıntı ve bu çıkıntının ayakkabıda sıkışması sonucu bazı sorunlar oluşturabilir. Bunlara ciltte kızarıklık, ağrı ve ödem örnek olarak verilebilir.

GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ

Bu hastalığın oluşmasında çok büyük oranda genetik faktörlerin etkisi bulunmaktadır. Öncelikle dar, sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabılar giyilmemeli. Ayakkabı seçimi hastalığın belirtilerini hafifletmek adına önemli. Hastalığın henüz erken dönemlerinde tedavi şansı daha kolay ve başarılıdır. Tedavinin ertelenmemesi gerekir. Ayrıca uzun süreli parmağın kötü pozisyonuna bağlı kireçlenmeye sebep olabilir.

