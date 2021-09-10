Menopoz hastalıklara koz

Yaş arttıkça hastalıklar kapıyı çalıyor. Op. Dr. Timur Uğurlu, kadınlarda 40 yaşa dikkat çekiyor. Önemli açıklamalar yapıyor:



Pap smear testi yaptırın Kadınlarda yapılan testler ile kanser öncüsü hastalıklar yakalanabilmektedir. Kanser öncesi dönemdeki hücresel değişiklikleri belirlemek için kullanılan test, jinekolojik muayene esnasında alınan sürüntünün patoloji laboratuarında incelenmesiyle yapılan "pap smear" testidir.



Parola: Kanama Menopoz döneminde yaşanan kanamalar, rahim ağzı kanseri için en sık rastlanan belirtilerden biridir. Menopoz kontrollerini yılda bir yaptıran bir kadınlar, bu kontroller sırasında yapılan ultrasonografide rahim iç tabakası kalınlığının ölçülmesi ile erken tanı imkanına kavuşmaktadır. Fazla kilolar, diyabet ve hipertansiyon hastalığı, hiç doğum yapmamış olmak rahim kanseri riskini artırdığından özellikle bu kişilerin kontrolleri aksatmaması gerekir. Menopoz döneminde ortaya çıkan kistlerin kötü huylu olma ihtimalinin yüksektir. Bu dönemde düzenli jinekolojik kontrollere önem verilmelidir.



BU TESTLERİ YAPTIRIN



40 YAŞINDAN sonra mamografiye başlanmalı.



50 YAŞINA kadar iki yılda bir, 50 yaşından sonra yılda bir mamografi çekilmeli.



45 YAŞINDAN sonra açlık şekeri ve kolesterol, trigliserid değerleri 2-3 yılda bir bakılmalı.



AİLESİNDE tiroid hastalığı olan kadınların hormonlarına bakılmalı.



TSH adı verilen hormona beş yılda bir bakılmalı.



ANORMAL vajinal akıntı ve kanamalar, dış genital bölgede iyileşmeyen yaralar varsa doktora başvurulmalı.





BELİRTİLERİ İHMAL ETMEYİN



Adet kanama miktarındaki değişiklikler (artış ya da azalma)



Adet dışı ara kanamalar



Adet gecikmesi ya da erken gelmesi



Adet kanamalarının 7 günden uzun sürmesi



Kasık ağrısı



İlişki sonrası kanama



Geçmeyen kötü kokulu akıntı



Vajinal bölgede siğiller



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