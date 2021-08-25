Fondöten kullananlar dikkat! Fondöten egzamaya neden

Maskeler, bizi Coronavirüs'ten koruyor. Ancak maskelerin altında kullanılan makyaj ürünleri sıcak havalarda cilt sorunlarına yol açabiliyor. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, "Özellikle sıcak havalarda terlemenin de artmasıyla maskelerin ciltteki teri hapsederek akne, gül hastalığı, egzama gibi cilt rahatsızlıklarına neden olabiliyor" diyor.

Aksoy, fondöten veya pudra gibi kapatıcılar yerine renkli güneş koruyucular tercih edilmesini öneriyor.

CİLDE NASIL BAKMALI?

Yaz aylarında güneşten etkilenen cildimizi korumamız için küçük öneriler veren Aksoy, "Cildimiz her akşam uygun bir temizleme jeli ile yıkanmalı, ardından nemlendirici krem ile nemlendirilmeli. Sabah kalkınca da yüzümüzü duru suyla yıkamalı ve güneş koruyucu kremimizi sürmeliyiz" diyor.

Özlem TÜRKOĞLU