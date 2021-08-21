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    Reçel fıstık ömrü uzattık

    ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde uzmanlar, çığır açacak bir çalışmaya imza attı. İnsanların karbon ayak izine ve beslenme etkilerine bakarak farklı gıdaların sağlık yükünü hesapladı.

    Reçel fıstık ömrü uzattık

    ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde uzmanlar, çığır açacak bir çalışmaya imza attı. İnsanların karbon ayak izine ve beslenme etkilerine bakarak farklı gıdaların sağlık yükünü hesapladı. Çeşitli yemeklerin, atıştırmalıkların ve içeceklerin yaklaşık 6.000 vakada doğrudan etkisi tespit edildi. Buna göre bazı besinlerin gündelik hayatta insan hayatını uzattığını, bazı gıdaların ise insan ömründen çaldığı ortaya çıktı. Çalışmanın insan sağlığında diyet değişikliklerine neden olacağı düşünülüyor. İşte o besinler:

    Fıstık ezmesi ve reçelli sandviç: +33 dk.
    Fırında somon: +13.5
    Muz: +13.5
    Domates: +3.8
    Avokado: +2.8
    Patates kızartması: +1.5
    Kaşar peyniri: -1.4
    Pizza: -7.8
    Hamburger: -8.8
    Alkol: -12.4
    Sosisli sandviç: -36.3

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