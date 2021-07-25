Kulakta ortaya çıkan hastalıklar tehlike saçıyor! İşitme kaybından yüz felcine kadar

Kulak hastalıkları ve işitme kaybı, toplumda sık görülüyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Tuna Edizer en sık görülen hastalıkları ve tedavi yöntemlerini sıralıyor:

Enfeksiyonlar: Dış kulak yolu çeşitli bakteri, mantar, virüs enfeksiyonlarından etkilenebiliyor. Genellikle lokal travma ve kulak yolunun kirli su ile teması sonrasında ortaya çıkıyor. Kulak ağrısı, kulakta ödem temel şikayet olarak görülürken, kulak kepçesine dokunma veya çene hareketi bile ağrıyı artırabiliyor. Enfeksiyon ilerledikçe akıntı ve kulak yolunda birikime bağlı olarak işitme kaybı, kulak etrafında veya boyundaki lenf bezlerinde büyüme ve ağrıya yol açabiliyor. Tedavide geç kalınması halinde tek taraflı yüz felci ve işitme kaybı görülebiliyor.

İşitme kaybı: Hemen her yaş grubunda ortaya çıkabiliyor. Erişkinlerde ortaya çıkan işitme kayıpları travma, enfeksiyon, toksik nedenler, damar hastalıkları, genetik nedenlerden kaynaklanabiliyor. İleri yaşa bağlı işitme kayıpları ve gürültüye bağlı işitme kayıpları sık görülen iki neden olarak karşımıza çıkıyor. Ani işitme kaybı genellikle tek kulakta üç gün içinde ortaya çıkan ve en az 30 desibel kayıp oluşturan işitme kaybı olarak tanımlanıyor. Şikayetin ortaya çıkışından sonra 7-10 gün içinde tedavinin başlanması gerekiyor.

DENGEYİ BOZUYOR

Baş dönmesi: Toplumda kristal kayması olarak da bilinen BPPV, denge sinirinin iltihabı, Meniere Hastalığı kulak kaynaklı baş dönmelerinin en sık nedenleri arasında yer alıyor. Bu tablolar genellikle ani baş dönmesine neden oluyor ve bireyde önemli bir kaygı oluşturuyor.

Yüz felci: Beyin, beyin sapı, kulak ve tükürük bezleri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Kulak ile ilgili yüz felci genellikle yüzün tek yarısında göz ve ağız etkilenmesi ile karşımıza çıkıyor. Bireyde gözünü kapatamama ve ağız hareket bozukluğuna bağlı tükürüğün ağızdan dışarı akması gibi şikayetler görülüyor.

Kulak tıkanıklığı: Kulak salgının dış kulak yolunda birikmesiyle oluşur. Bu durumda bir KBB uzmanının sıkışmış ve genellikle sertleşmiş olan salgıyı çıkarması gerekiyor. Aksi halde salgı ağrı ve işitme kaybına yol açabiliyor.