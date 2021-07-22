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    Vitamin ve mineral deposu karpuzun faydaları

    Vitamin ve mineral deposu karpuz, hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığa katkı sağlıyor. Şifa deposu karpuzun faydalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

    Çare karpuzda
    Yazın şüphesiz en sevilen meyvelerinin başında gelen karpuz geliyor. Vitamin ve mineral deposu bu meyve, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığa katkı sağlıyor. Bol miktarda su içeren ve sıcak yaz günlerinde ferahlatan karpuz, aşk hayatını renklendiriyor.

    Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Uzmanlar, günde yenilen 1 dilim karpuzun çiftlerin yüzünü güldüreceğini söylüyor.

    Karpuzun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

    Kalp damar sağlığını korumaya yardımcıdır.
    Kemikleri güçlendirir.
    Vücuttaki yağı azaltır.
    Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
    Gözleri korur.
    İdrar söktürücüdür.
    Astım ve bronşite yakalanmayı önler.
    Tansiyonu düzenler.
    Kabızlığı giderir.
    Susuzluğa çaredir.
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