15 günden uzun sürüyorsa: Yaz ishaline dikkat!

Her yıl 2 milyon kişi, ishalden ölüyor. Dr. Nurullah Dikmen, yaz ishali uyarısında bulunuyor.

Bağırsak enfeksiyonu denildiğinde ilk önce akut ishallerin akıllara geldiğini belirten Dikmen, "İlk önce bağırsak enfeksiyonu dediğimiz zaman ilk önce akut ishaller aklımıza geliyor. İshal normalden fazla dışkılama veya dışkının sulu olarak gelmesini daha fazla söylüyoruz. Tabii, bu birkaç kez çok fazla olmak üzere özellikle yazın bunlarla daha fazla karşılaşmaktayız. Değişik ortamlara girdiğimizde farklı flora ile karşılaştığımız zaman yine ishaller karşımıza çıkmaktadır. İshal sebepleri bakteriyel olduğu gibi viral de olabiliyor" diyor.

15 GÜNDEN UZUN SÜRÜYORSA

İshallerin ciddi sağlık sorunu olduğuna değinen Dr. Dikmen, dünyada ishal kaynaklı ölümlerin 5. sırada olduğunu belirtiyor. "15 günden fazla süren ishallere kronik ishal diyoruz. Onların tedavi yöntemleri daha farklıdır. İshaller genellikle çok gürültülü başlar, kısa sürede de geçerler. İshal olduğumuzda temiz sulu şeyler yemeliyiz. Özellikle ilaçlardan da önce belki bildiğimiz ev yoğurdunu yemeliyiz. İlk şart sıvı ihtiyacımızı gidermeliyiz" diye konuşuyor.