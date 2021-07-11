8 adımda tansiyonu bitirin

Hipertansiyon, toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Tedavi edilmediğinde, kalp ve böbrek sorunlarına yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kerem Temel, tansiyonun yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabileceğini söylüyor. "Yüksek tansiyon önlenebilir bir ölüm nedenidir. 40 yaşından sonra doktor kontrollerini aksatmamalı" diyor.
10 KİŞİDEN 3'ÜNDE VAR!
Kanın damar duvarlarına uyguladığı basınç, tansiyon olarak adlandırılıyor. Bu basıncın yüksek olmasına ise hipertansiyon deniyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın görülen bu sağlık sorunu, ölümlerin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Dr. Kerem Temel, ülkemizde her 10 kişiden 3'ünün tansiyon hastası olduğunu belirtiyor. Hastalıkla mücadelede erken teşhisqin önemine dikkat çekerek, "Tansiyonda ensede kendini gösteren baş ağrısı, baş bölgesinde ağırlık hissi, burun kanaması, mide bulantısı, nefes darlığı gibi şikayetler klasik belirtiler olabiliyor. Tanı koymak için tansiyon düzenli olarak ölçülüyor. Bazı vakalarda doktor muayenesi esnasında tansiyon değerinin yükselmesinden dolayı evde tansiyon ölçümleri ya da 24 saat kan basıncı izleme testi gerekebilir" bilgisini veriyor. Tedavi hakkında ise şunları söylüyor: "Tansiyon tedavisinde yaşam tarzı değişikleri gerekir. Buna ek olarak doktor tarafından önerilmişse ilaç tedavisine başlanabilir.
NE ZAMAN ÖLÇÜLMELI?
Teşhisin konulmasında, tansiyonun ölçüm şekli de önem taşıyor. Bu nedenle ölçümün en az 5 dakika dinlendikten sonra sabah ve akşam 2 kez yapılması öneriliyor. Yine ölçüm öncesinde 30 dakika sigara ve kahve içilmemesi ve egzersiz yapılmaması tavsiye ediliyor.
HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
KİLO, tansiyona zemin hazırlamaktadır. Mutlaka kilo verin.
TUZ, tansiyonu yükseltir. Günde 6 gramdan fazla tüketmeyin.
HAZIR soslar, turşu ve paketli gıdaları tüketmeyin.
SEBZE, meyve ve balık ağırlıklı beslenin.
EGZERSİZ, tansiyonu kontrol altına almayı sağlar. Günde 30 dakika yürüyüş yapın.
STRES, tansiyonu yükseltir. Bu nedenle sakin kalmaya dikkat edin.
SİGARA tansiyon hastalarının düşmanıdır. Uzak durun.
ALKOL tüketimini sınırlandırın.
10 KİŞİDEN 3'ÜNDE VAR!
Kanın damar duvarlarına uyguladığı basınç, tansiyon olarak adlandırılıyor. Bu basıncın yüksek olmasına ise hipertansiyon deniyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın görülen bu sağlık sorunu, ölümlerin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Dr. Kerem Temel, ülkemizde her 10 kişiden 3'ünün tansiyon hastası olduğunu belirtiyor. Hastalıkla mücadelede erken teşhisqin önemine dikkat çekerek, "Tansiyonda ensede kendini gösteren baş ağrısı, baş bölgesinde ağırlık hissi, burun kanaması, mide bulantısı, nefes darlığı gibi şikayetler klasik belirtiler olabiliyor. Tanı koymak için tansiyon düzenli olarak ölçülüyor. Bazı vakalarda doktor muayenesi esnasında tansiyon değerinin yükselmesinden dolayı evde tansiyon ölçümleri ya da 24 saat kan basıncı izleme testi gerekebilir" bilgisini veriyor. Tedavi hakkında ise şunları söylüyor: "Tansiyon tedavisinde yaşam tarzı değişikleri gerekir. Buna ek olarak doktor tarafından önerilmişse ilaç tedavisine başlanabilir.
NE ZAMAN ÖLÇÜLMELI?
Teşhisin konulmasında, tansiyonun ölçüm şekli de önem taşıyor. Bu nedenle ölçümün en az 5 dakika dinlendikten sonra sabah ve akşam 2 kez yapılması öneriliyor. Yine ölçüm öncesinde 30 dakika sigara ve kahve içilmemesi ve egzersiz yapılmaması tavsiye ediliyor.
HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
KİLO, tansiyona zemin hazırlamaktadır. Mutlaka kilo verin.
TUZ, tansiyonu yükseltir. Günde 6 gramdan fazla tüketmeyin.
HAZIR soslar, turşu ve paketli gıdaları tüketmeyin.
SEBZE, meyve ve balık ağırlıklı beslenin.
EGZERSİZ, tansiyonu kontrol altına almayı sağlar. Günde 30 dakika yürüyüş yapın.
STRES, tansiyonu yükseltir. Bu nedenle sakin kalmaya dikkat edin.
SİGARA tansiyon hastalarının düşmanıdır. Uzak durun.
ALKOL tüketimini sınırlandırın.