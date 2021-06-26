Sağlık Bakanı Koca: Dün saat 24’e kadar 997 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım.
Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 26, 2021
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 25 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 31 milyon 708 bin 898, ikinci doz aşı 14 milyon 771 bin 294 oldu. Böylece doz miktarı, 46 milyon 480 bin 192'ye yükseldi.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 94 bin 684, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 409 bin 804, toplam 8 milyon 504 bin 488, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 617 bin 916, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 238 bin 326, toplam 3 milyon 856 bin 242, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 109 bin 395, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 3 bin 355, toplam 3 milyon 112 bin 759 doz olarak kayıtlara geçti.
5 BİN 630 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 477 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 737 oldu, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi.
Test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, vefat sayısı 49 bin 473 oldu.