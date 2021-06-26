Sağlık Bakanı Koca: Dün saat 24’e kadar 997 bin doz aşı yapıldı

5 BİN 630 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 477 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 737 oldu, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, vefat sayısı 49 bin 473 oldu.