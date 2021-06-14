BUGÜN 750 BİN KİŞİ AŞILANACAK

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." dedi.

Sağlık Bakanlığının saat 09.27'deki verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 835 bin 465 doz COVID-19 aşısı yapıldı.