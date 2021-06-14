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    • Sağlık
    • 14.06.2021 13:22
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    • 14.06.2021 13:22
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    Son dakika: aşısını taşıyan uçak 'na indi

    Türkiye, aşılama programına bir aşıyı daha dahil etti. Son dakika haberine göre menşeli koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak 'na indi. Bakanı , dün sabah COVID-19 aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların randevu alabileceğini açıklamıştı.

    Sputnik V aşısı Türkiye'ye geldi

    Türkiye'de koronavirüs aşılaması hız kazanırken bir güzel haber daha geldi.

    Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havaalanı'na indi.

    BUGÜN 750 BİN KİŞİ AŞILANACAK
    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." dedi.

    Sağlık Bakanlığının saat 09.27'deki verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 835 bin 465 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

    Türkiye toplam uygulanan aşı miktarına göre dünyada 10. sırada bulunuyor.

        VAKA SAYISI 6 BİNİN ALTINDA
        Sağlık Bakanlığının dün akşam vakitlerinde açıkladığı verilere göre, 24 saatte 214 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

        AŞILAMAYA 40 YAŞ VE ÜSTÜ DE DAHİL EDİLDİ
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sabah COVID-19 aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların randevu alabileceğini açıklamıştı.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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