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    Paketli gıdalardaki tehlikeye dikkat! , hayatı kabusa çeviriyor

    , hayatı kabusa çeviriyor! Paketli gıdalardaki tehlikeye dikkat çeken uzmanlar, “Lifli beslenin, bol su için, göbeği eritin” diyor. Lifli ve posalı meyveler, t şikayetlerini azaltıyor.

    Paketten hemoroit çıktı

    Hemoroit, halk arasında basur olarak biliniyor. Genellikle yanlış beslenme ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz toplumda sık görülen bu hastalıkla ilgili TAKVİM'e özel bilgiler paylaşıyor...

    Karın içi basıncın artmasına bağlı olarak ortaya çıkan kimi zaman da kabızlıkla meydana gelen bir durum olarak bilinen hemoroit yaşam kalitesini düşürüyor.

    Tedavisinde genellikle ilaç tedavisi öneriliyor ancak ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Yine cerrahi müdahalenin zamanla nüksetme ihtimali olduğu için biz bu hastalara 'hemoroit bant ligasyon' dediğimiz bir yöntemle ameliyatsız çözüm olabiliyor.

        KİLO VERMEK ŞART
        Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, kişilerin hemoroitten korunmak için düzenli tuvalet alışkanlığı edinmeleri gerektiğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: Yanlış beslenme alışkanlığı kabızlığa sebep olabileceği için katı gıdalar, hazır gıdalar ve katkılı yiyecekler basuru tetikleyen en önemli nedendir.

        Hemoroitten korunmak için daha fazla tahıl grubu yiyecekler, sebze yemeği, bol su ve meyve tüketilmelidir. Sebze ve meyvelerin kabuklarının soyulmamış olmasına özen gösterilmelidir. Lifli yiyeceklerin tüketimi artırılmalı ve bol miktarda sıvı tüketilmelidir. Ayrıca fazla kilonun da hemoroit oluşumuna neden olabileceği için kilonun kontrol altında tutulması gerekmektedir.
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        Haberler Sağlık Paketli gıdalardaki tehlikeye dikkat! Basur, hayatı kabusa çeviriyor