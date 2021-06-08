Hemoroitten korunmak için daha fazla tahıl grubu yiyecekler, sebze yemeği, bol su ve meyve tüketilmelidir. Sebze ve meyvelerin kabuklarının soyulmamış olmasına özen gösterilmelidir. Lifli yiyeceklerin tüketimi artırılmalı ve bol miktarda sıvı tüketilmelidir. Ayrıca fazla kilonun da hemoroit oluşumuna neden olabileceği için kilonun kontrol altında tutulması gerekmektedir.