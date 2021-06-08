Hemoroit, halk arasında basur olarak biliniyor. Genellikle yanlış beslenme ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz toplumda sık görülen bu hastalıkla ilgili TAKVİM'e özel bilgiler paylaşıyor...
Karın içi basıncın artmasına bağlı olarak ortaya çıkan kimi zaman da kabızlıkla meydana gelen bir durum olarak bilinen hemoroit yaşam kalitesini düşürüyor.
Tedavisinde genellikle ilaç tedavisi öneriliyor ancak ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Yine cerrahi müdahalenin zamanla nüksetme ihtimali olduğu için biz bu hastalara 'hemoroit bant ligasyon' dediğimiz bir yöntemle ameliyatsız çözüm olabiliyor.