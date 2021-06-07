Tiroit hormonları, vücutta sigorta görevi üstleniyor. Bu hormonların üretilmesi için ise iyot gerekiyor. Vücudumuzun üretemediği, bu nedenle sofra tuzu başta olmak üzere deniz ürünleri, et, süt ve yumurta gibi besinlerden karşılanabilen iyotun fazlası da azı da zarar veriyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, iyot eksikliğinin pek çok hastalığa davetiye çıkarttığını söylüyor. "Vücuda giren iyodun yüzde 10'u tiroit bezi tarafından alınır, kalanı ise idrarla atılır. İyot eksikliği olanlarda tiroit bezi iyodun çoğunu emer, idrarda atılan miktar azalır. Lahana, karnabahar, brokoli gibi bazı besinler çok tüketildiğinde iyodun tiroit bezi içine girmesi engellenir" bilgisi veriyor.

İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine yol açıyor. Erişkinlerde ise duygu durumu bozuklukları yaşanabiliyor. Dr. Ozan Kocakaya şu önerilerde bulunuyor:

■ Deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, tam tahıl tüketilmelidir.

■ Besinleri hazırlarken iyotlu tuz kullanmaya özen gösterilmelidir.

■ Erişkin kadın ve erkekler günde 150 mikrogram iyot almalıdır.



■ Tuz kullanması sakıncalı olanlar (hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği hastaları) iyot desteği almalıdır.

■ Hamileler, iyot eksikliği yönünden takip edilmelidir. Doktor önerisi ile günlük 220 mikrogram iyot içeren vitaminler kullanmalıdır.