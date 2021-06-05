TOPUK DİKENİ

Sonradan gelişen küçük kemiksel çıkıntılar olarak belirtilen topuk dikeni, altta yatan bir sağlık sorununa bağlı olarak gelişebileceği gibi bağımsız olarak da çıkıyor. Sorunun ortaya çıkmasında, kaslar ve bağlar üzerindeki uzun süreli zorlanma etkili olduğu gibi aşırı kilo ve uygunsuz ayakkabılar giyilmesi de topuk dikenini ortaya çıkarabiliyor.