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    Uzman isim uyardı: k ağrıması birçok hastalığım habercisi

    k ağrısı, yürümeyi, ayakta durmayı zorlaştırarak günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Dünyadaki insanların yüzde 77'si ciddi şekilde ayak ağrısı yaşıyor. Uygun olmayan ayakkabı kullanımı, diyabet ve yaşlanma ayak sorunlarının ortaya çıkmasındaki risk faktörleri arasında yer alıyor. Doç. Dr. , ayak ağrılarına yol açan durumları sıralıyor.

    Ne ayaksın!

    Ayak ağrısı, yürümeyi, ayakta durmayı zorlaştırarak günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Dünyadaki insanların yüzde 77'si ciddi şekilde ayak ağrısı yaşıyor. Uygun olmayan ayakkabı kullanımı, diyabet ve yaşlanma ayak sorunlarının ortaya çıkmasındaki risk faktörleri arasında yer alıyor. Doç. Dr. Onur Kocadal, ayak ağrılarına yol açan durumları sıralıyor.

    BAŞPARMAĞIN YANA DOĞRU KAYMASI
    Dar ayakkabıların yaygın kullanımı nedeniyle bu sorun kadınlarda daha sık görülüyor. Ayakların gün içinde uzun saatler boyunca aynı ayakkabı içerisinde kalması, ayakkabıların kalitesiz olması, hava almaması, seçilen ayakkabının ayak şekline tam olarak uymaması başparmağın kaymasına neden olur.

    ÇARPIK PARMAK
    Özellikle ikinci parmağı uzun olan kişilerde çarpık parmak daha sık görülüyor. Bu sorunu düzeltmek için, başparmağı düzeltirken ikinci parmak tendonunun da düzeltilmesi gerekir.

        DÜZTABANLIK
        Ayağın normalde olması gereken iç uzun kavsinin kaybolarak topuğun dışa doğru kayması ile karakterize bir ayak deformitesidir. Bu sorun doğuştan olduğu gibi sonradan da gelişebiliyor. Romatolojik hastalıklar, nörolojik problemler, kontrolsüz diyabete bağlı his kusurları gelebiliyor. Aşırı kilo, uygunsuz ayakkabı seçimi, ağır sporlar gibi ayağın aşırı kötü kullanımı da düztabanlığa yol açabilir.

        NASIR
        Nasırın geçmesi için nasıra yol açan sürtünme ya da baskı nedeninin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ayağı sıkmayan ayakkabıların giyilmesi önem taşıyor. Ayağın içinde rahat edebildiği, tabanı darbe emici, yumuşak ve topuk kısmı ön kısmına göre hafif yüksek ayakkabılar kullanım için en uygun olanlardır.

        DOLAŞIM BOZUKLUKLARI
        Ayakta, bacaklarda oluşabilecek dolaşım bozuklukları ve damar sertliği, ağrıya neden olabiliyor. En belirgin özelliği belli bir efor sonrası ortaya çıkması ve kişiyi yürüyemez noktaya getirmesi oluyor.

            TOPUK DİKENİ
            Sonradan gelişen küçük kemiksel çıkıntılar olarak belirtilen topuk dikeni, altta yatan bir sağlık sorununa bağlı olarak gelişebileceği gibi bağımsız olarak da çıkıyor. Sorunun ortaya çıkmasında, kaslar ve bağlar üzerindeki uzun süreli zorlanma etkili olduğu gibi aşırı kilo ve uygunsuz ayakkabılar giyilmesi de topuk dikenini ortaya çıkarabiliyor.
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            Haberler Sağlık Uzman isim uyardı: Ayak ağrıması birçok hastalığım habercisi