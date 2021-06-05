Ayak ağrısı, yürümeyi, ayakta durmayı zorlaştırarak günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Dünyadaki insanların yüzde 77'si ciddi şekilde ayak ağrısı yaşıyor. Uygun olmayan ayakkabı kullanımı, diyabet ve yaşlanma ayak sorunlarının ortaya çıkmasındaki risk faktörleri arasında yer alıyor. Doç. Dr. Onur Kocadal, ayak ağrılarına yol açan durumları sıralıyor.
BAŞPARMAĞIN YANA DOĞRU KAYMASI
Dar ayakkabıların yaygın kullanımı nedeniyle bu sorun kadınlarda daha sık görülüyor. Ayakların gün içinde uzun saatler boyunca aynı ayakkabı içerisinde kalması, ayakkabıların kalitesiz olması, hava almaması, seçilen ayakkabının ayak şekline tam olarak uymaması başparmağın kaymasına neden olur.
ÇARPIK PARMAK
Özellikle ikinci parmağı uzun olan kişilerde çarpık parmak daha sık görülüyor. Bu sorunu düzeltmek için, başparmağı düzeltirken ikinci parmak tendonunun da düzeltilmesi gerekir.