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    Kadınların korkulu rüyası: Obezite ve şişmanlık kanser riskini artırıyor

    Rahim kanseri, daha çok dönemindeki kadınlarda görülüyor. Op. Dr. er, obezite ve şişmanlığın kanser riskini artırdığını anlatıyor. Rahim kanserinden korunabilmek ve erken teşhisin sağlanabilmesi açısından yılda en az bir kez yapılan muayeneler hayati öneme sahiptir.

    Şişmanlık demek rahim kanseri demek

    Türkiye'de her yıl yaklaşık 1500 kişiye rahim kanseri teşhisi konuluyor. Op. Dr. Meral Sönmezer, sinsi ilerleyen rahim kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Kanama, erken dönemde karşılaşılan bir şikayeti işaret ediyor.

    Menopoz sonrası kanama, iki adet dönemi arası kanama, adet süresinin uzaması ve olağandışı vajinal kanama gibi belirtilerin görülmesi durumunda erken tanı konulabilmesi açısından bir doktora başvurulması oldukça önemli oluyor.

    ÖNCE PELVİK MUAYENE
    Kesin tanının konulabilmesi için öncelikle pelvik muayenenin, ardından ise teşhisin netleştirilmesi için bazı tetkiklerin yapılması lazım. Tedaviye karar vermeden önce, kanserin türü, evresi, hastanın genel sağlık durumu, yaşı ve tedavinin doğurganlık üzerindeki etkileri gibi birçok faktör göz önüne alınır. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler uygulanabilir.

        YILDA BİR KONTROL
        Rahim kanserinden korunabilmek ve erken teşhisin sağlanabilmesi açısından yılda en az bir kez yapılan muayeneler hayati öneme sahiptir.

        BELİRTİLERİ
        Vajinal kanama
        Anormal vajinal akıntı
        Pelvik bölgede ağrı veya basınç hissi


        Karında şişkinlik
        Cinsel ilişki sırasında ağrı
        Sebepsiz kilo kaybı
        Genital bölgede kitle

            RİSK FAKTÖRLERİ
            Dışarıdan östrojen takviyesi
            Nulliparite yani hiç doğum yapmamış olmak ve kısırlık
            Polikistik Over Sendromu (PCOS)
            Tamoksifen tedavisi
            Obezite veya şişmanlık


            Şeker hastalığı (Diyabet)
            Bazı over tümörleri
            Hipertansiyon
            Tiroid hastalığı
            Lynch sendromu varlığı
            İleri yaş
            Menopoz sonrası hormon replasman tedavisi
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            Haberler Sağlık Kadınların korkulu rüyası: Obezite ve şişmanlık kanser riskini artırıyor