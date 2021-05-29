Kadınların korkulu rüyası: Obezite ve şişmanlık kanser riskini artırıyor

Türkiye'de her yıl yaklaşık 1500 kişiye rahim kanseri teşhisi konuluyor. Op. Dr. Meral Sönmezer, sinsi ilerleyen rahim kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Kanama, erken dönemde karşılaşılan bir şikayeti işaret ediyor.
Menopoz sonrası kanama, iki adet dönemi arası kanama, adet süresinin uzaması ve olağandışı vajinal kanama gibi belirtilerin görülmesi durumunda erken tanı konulabilmesi açısından bir doktora başvurulması oldukça önemli oluyor.
ÖNCE PELVİK MUAYENE
Kesin tanının konulabilmesi için öncelikle pelvik muayenenin, ardından ise teşhisin netleştirilmesi için bazı tetkiklerin yapılması lazım. Tedaviye karar vermeden önce, kanserin türü, evresi, hastanın genel sağlık durumu, yaşı ve tedavinin doğurganlık üzerindeki etkileri gibi birçok faktör göz önüne alınır. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler uygulanabilir.