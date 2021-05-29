Kadınların korkulu rüyası: Obezite ve şişmanlık kanser riskini artırıyor

ÖNCE PELVİK MUAYENE

Kesin tanının konulabilmesi için öncelikle pelvik muayenenin, ardından ise teşhisin netleştirilmesi için bazı tetkiklerin yapılması lazım. Tedaviye karar vermeden önce, kanserin türü, evresi, hastanın genel sağlık durumu, yaşı ve tedavinin doğurganlık üzerindeki etkileri gibi birçok faktör göz önüne alınır. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler uygulanabilir.