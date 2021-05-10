Kasık fıtığı, karın içindeki organların (ince bağırsaklar, bağırsak yağları gibi), karın duvarındaki zayıf bölgelerden çıkarak cilt altında şişlik oluşturmasına deniyor. Tüm yaşam boyunca erkeklerin % 27'si, kadınların %3'ünde bu sorun görülüyor. Op. Dr. Hasan Üzer, "Genellikle ıkınma, öksürme, hapşırma, zorlanma gibi karın içi basıncını artıran sebepler şişliği belirgin hale getiriyor" diyor.

3 TİPİ VARDIR

Üzer, kasık fıtığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor: Direkt, indirekt ve femoral fıtık olarak sınıflansa da obturator fıtıklar görülebilmektedir. İndirekt fıtıklara toplumda sık rastlanmakta, her yaşta görülmekte ve testislere kadar inebilmektedir. Direkt fıtıklar ise adından da anlaşılabileceği gibi direkt olarak karın duvarının zayıf bölgesinden çıkan ve yaş ilerledikçe görülme riski artan fıtıklardır. Femoral fıtıklar ise daha nadir görülür. Kadınlarda daha sıktır ve fıtığın boğulma riski diğer tiplerden daha yüksektir.

KUAFÖR VE GARSONLAR

Kasık fıtığının nedenleri doğumsal ya da edinsel (sonradan) olabilir. Doğumdan hemen sonra anatomik olarak kapanması gereken açıklıklardan gelişebileceği gibi ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, yaşlılık, aşırı kilo alma ya da zayıflama, kronik öksürük, idrar ve büyük abdest güçlüğü sonucu oluşabilir. Ayrıca gebelik, kolajen sentezi azalması, karın kaslarını zorlayıcı hareketler ve sigara kullanımı gibi birçok sebepten de edinsel olarak gelişebilir. Ağır kaldıranlar ile kuaför ve garson gibi uzun süre ayakta kalarak çalışanlarda daha fazla görülmektedir.

YEMEK SONRASI KRAMP

Kasık fıtıkları başlangıç aşamasında hiçbir belirti vermeyebilir. Kasık fıtığının en sık görülen belirtisi kasık bölgesindeki ve testislerdeki şişliktir. Ağrı yemeklerden sonra kramplar şeklinde görülebilir, kabızlığa neden olabilir. Bulantı, kusma, iştahsızlık, gaz ve büyük abdest çıkaramama, karın şişkinliği, ateş, fıtık bölgesinde kızarma ve morarma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Tek tedavi cerrahidir. Cerrahi tedaviden 5-6 saat sonra hastalar yiyip içebilmekte ve ayağa kalkabilmektedir.