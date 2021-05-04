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    Covid-19 erkeklerde sperm kalitesini düşürüyor

    Covid-19 kabusu, dünyayı sardı. Wuhan-Tongji Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre, hastalığı atlatan erkeklerde spermlerin azaldığı anlaşıldı. Araştırmayı değerlendiren Üroloji ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Bakırcıoğlu virüsün erkeklerde üreme sistemini etkileyerek çocuk sahibi olmayı zorlaştırdığını vurguladı. "osteron hormonu, erkeklerde sitokin fırtınasına yol açıyor. Hastalığı geçirenlerin en az 3 ay sonra çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamaları gerekir" ifadesini kullandı.

    Erkeksen covid olma!

    Covid-19 kabusu, dünyayı sardı. Wuhan-Tongji Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre, hastalığı atlatan erkeklerde spermlerin azaldığı anlaşıldı. Araştırmayı değerlendiren Üroloji ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Bakırcıoğlu virüsün erkeklerde üreme sistemini etkileyerek çocuk sahibi olmayı zorlaştırdığını vurguladı. "osteron hormonu, erkeklerde sitokin fırtınasına yol açıyor. Hastalığı geçirenlerin en az 3 ay sonra çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamaları gerekir" ifadesini kullandı.

    ELDE VAR
    Endokrinoloji     ve metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nujen Çolak Bozkurt, tiroit hastalığının halsizlik, saç dökülmesi, el ve ayaklarda üşüme gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. "Tedavi uygulamaları ise tiroit hastalığının türüne göre değişkenlik gösterir. Hastaların büyük bir kısmında hormonal düzeni sağlamaya yardımcı ilaç tedavileri uygulanır. Tiroit kanserinde ise cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanır" bilgisini veriyor.

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