Mantar kanseri önler

B ve D vitaminleri açısından zengin olan mantarın bir mucize faydası da ABD'de yapılan araştırmada ortaya çıktı. Mantar tüketimi, prostat ve rahim ağzı kanserleri riski ile ilişkilendirildi. Sonuçta günde sadece bir orta boy mantar yemenin kanser riskini %45 oranında azalttığı belirlendi. Faydası saymakla bitmeyen besin, kolesterolün düşürülmesini sağlıyor. Parkinson ve Alzheimer'ı önlüyor. Genç kalmaya yardımcı oluyor. Beyninizi koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu toksinlerden arındırıyor.
- Sağlık
- 24.04.2021 Gazete