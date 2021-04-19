Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu tek bir hastalık tipi olmuyor. Hastalık, farklı yaş gruplarında farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Op. Dr. Hakan Özpolat, sarı nokta hastalığıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor: Bebeklerde ve çocuklarda da genetik geçişli 'sarı noktada gelişme bozuklukları' görülebiliyor. Bu nedenle bütün çocukların herhangi bir sorun görülmese bile altı ay ile bir yaş arası ilk rutin göz muayenelerinin yapılması gerekiyor.

KÖR YAPMAZ

Genç erkeklerde strese bağlı, hamilelik sırasında diyabet veya hipertansiyon nedeniyle orta ve ileri yaş grubunda pek çok hastalığa bağlı olarak sarı nokta hastalığı ortaya çıkabiliyor. Sarı nokta hastalığı, kör yapmaz. Ancak hastalar baktıkları cismin ayrıntılarını göremez ve özellikle ciddi bir yakın görme sorunu yaşar. Sarı nokta hastalıklarında 3 çeşit tedavi yöntemi vardır. İlk seçenek 2004'ten beri en çok göz içine uyguladığımız ilaç enjeksiyonlarıdır.

SOĞUK LAZER

İkinci seçenek ise 'soğuk lazer' olarak bilinen 'fotodinamik' tedavidir. Bu tedavi sarı nokta hastalıklarının belli bir grubunda çok etkili olmaktadır. İğne ve lazer tedavisinin etkili olmadığı bazı sarı nokta hastalıkları vardır ki bu durumlarda üçüncü seçenek olan ameliyatla sorunu düzeltmemiz gerekebilir. Hastalıkta erken teşhisle oldukça etkili sonuçlar alınabilir.

OKUMA GÜCÜ ARTIRILIR

Özpolat, "Son yıllarda giderek geliştirilen 'Makula lensleri' ile yakın görmeyi güçlendirme şansımız arttı. Ancak unutmamak gerekir ki bu merceklerle uzak görüşü değişmiyor. Sadece yakın okuma gücünün artırılması mümkün oluyor. Akıllı merceklerin ise sarı nokta hastalığı olan kişilere takılmasını tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.