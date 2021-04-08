Tıkayıcı uyku apnesi, hava yolunu çevreleyen kasların gevşemeleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan daralmaya bağlı olarak uyku esnasında solunumun onlarca veya yüzlerce kez kesintiye uğraması olarak tanımlanıyor. En sık görülen uyku hastalıkları arasında uykusuzluktan sonra 2. sırada yer alıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Emir Tavşanlı uyku apnesinde nefeste kesilmelerin olduğu dönemde kandaki oksijen oranının düştüğü uyarısında bulunuyor: Oksijen seviyelerindeki dalgalanmalar vücuttaki dokulara zarar verebiliyor. Özellikle damar yapılarında meydana gelen hasarlar damarlarda tıkanıklıklara neden olabiliyor. Aynı zamanda kan basıncında ani yükselmeler de görülebiliyor, tüm bunlar kalp krizi ve inme olarak bilinen kalp-damar ile beyin damar hastalıklarının riskini arttırıyor. Bu nedenle tedavide geç kalmamak yaşamsal öneme sahip.

40 YAŞ SONRASI RİSKLİ

Uyku apnesi riski erkeklerde 40 yaş sonrasında, kadınlarda da menopoz sonrasında artıyor. Kilomuzdaki yüzde 10'luk bir artış, uyku apnesi riskini 6 kat artırıyor. Ayrıca kişinin boyun yapısı kısaysa, boğazda havanın geçtiği yol yapısal olarak dar bir anatomiye sahipse, apne riski artıyor. Bunların yanı sıra genetik bazı hastalıklar, hipotiroidi ve akromegali gibi durumlar uyku apnesine neden olurken; bazı ilaçlar da apneyi tetikleyebiliyor.

BASINÇLI HAVA VERİYORUZ

Uyku apnesinin tanısı, hastanın şikayetlerinin yanı sıra bir gecelik uykusunun izlendiği ve beyin aktivitesi, solunum, kalp ritmi ile vücut kas hareketleri gibi çeşitli parametrelerin kaydedildiği 'polisomnografi' tetkikiyle konuyor. Bu tetkiklerde aynı zamanda uyku apnesinin şiddeti de belirleniyor. Tedavide hastaya basınçlı hava veriyoruz. Bu yöntemle hava yolundaki tıkanıklığı aşarak solunumun kesintisiz devam etmesini hedefliyoruz. CPAP dediğimiz sürekli pozitif hava basıncı veren cihaz yeterli oluyor.

İŞTE BELİRTİLERİ

Gürültülü ve aralıklı horlama

Hastanın nefesindeki kesintilerin çevredekiler tarafından fark edilmesi

Boğulur gibi uyanmak

Gece tuvalete kalkma ihtiyacı hissetmek

Gece özellikle ense ve göğüs üzerinde terlemenin olması

Sabah yorgun kalkmak

Gün içinde uykulu ve yorgun olmak

Sabah baş ağrısıyla uyanmak

Unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu