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    Sabahları yorgun kalkıyorsanız dikkat! apnesi ölümcül olabiliyor

    apnesi, obezite sıklığındaki artış nedeniyle günümüzde gençlerde hatta çocuklarda bile görülebiliyor. Dr. lı, tedavi edilmezse gece veya sabaha karşı ani ölüme yol açabildiğini söylüyor.

    Ölüm uykusu

    Tıkayıcı apnesi, hava yolunu çevreleyen kasların gevşemeleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan daralmaya bağlı olarak uyku esnasında solunumun onlarca veya yüzlerce kez kesintiye uğraması olarak tanımlanıyor. En sık görülen uyku hastalıkları arasında uykusuzluktan sonra 2. sırada yer alıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. lı uyku apnesinde nefeste kesilmelerin olduğu dönemde kandaki oksijen oranının düştüğü uyarısında bulunuyor: Oksijen seviyelerindeki dalgalanmalar vücuttaki dokulara zarar verebiliyor. Özellikle damar yapılarında meydana gelen hasarlar damarlarda tıkanıklıklara neden olabiliyor. Aynı zamanda kan basıncında ani yükselmeler de görülebiliyor, tüm bunlar kalp krizi ve inme olarak bilinen kalp-damar ile hastalıklarının riskini arttırıyor. Bu nedenle tedavide geç kalmamak yaşamsal öneme sahip.

    40 YAŞ SONRASI RİSKLİ
    Uyku apnesi riski erkeklerde 40 yaş sonrasında, kadınlarda da menopoz sonrasında artıyor. Kilomuzdaki yüzde 10'luk bir artış, uyku apnesi riskini 6 kat artırıyor. Ayrıca kişinin boyun yapısı kısaysa, boğazda havanın geçtiği yol yapısal olarak dar bir anatomiye sahipse, apne riski artıyor. Bunların yanı sıra gene bazı hastalıklar, ve gibi durumlar uyku apnesine neden olurken; bazı ilaçlar da apneyi tetikleyebiliyor.

    BASINÇLI HAVA VERİYORUZ
    Uyku     apnesinin tanısı, hastanın şikayetlerinin yanı sıra bir gecelik uykusunun izlendiği ve beyin aktivitesi, solunum, kalp ritmi ile vücut kas hareketleri gibi çeşitli parametrelerin kaydedildiği '' tetkikiyle konuyor. Bu tetkiklerde aynı zamanda uyku apnesinin şiddeti de belirleniyor. Tedavide hastaya basınçlı hava veriyoruz. Bu yöntemle hava yolundaki tıkanıklığı aşarak solunumun kesintisiz devam etmesini hedefliyoruz. dediğimiz sürekli pozitif hava basıncı veren cihaz yeterli oluyor.

    İŞTE BELİRTİLERİ
    Gürültülü ve aralıklı horlama
    Hastanın nefesindeki kesintilerin çevredekiler tarafından fark edilmesi
    Boğulur gibi uyanmak
    Gece tuvalete kalkma ihtiyacı hissetmek
    Gece özellikle ense ve göğüs üzerinde terlemenin olması
    Sabah yorgun kalkmak
    Gün içinde uykulu ve yorgun olmak
    Sabah baş ağrısıyla uyanmak
    Unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu

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