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    iğer yağlanması, toplumun yüzde 25'inde görülüyor | Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

    iğer yağlanması, tedavi edilmediğinde ölüme kadar götürüyor. Prof. Dr. , karaciğer yağlanmasındaki risk faktörlerini anlatıyor: Yağlanma, karaciğerin normal hücrelerinin yüzde 5'inden fazlasını yağ hücrelerinin oluşturmaya başlamasıdır. Karaciğer yağlanması sebeplerinin yüzde 40 ile yüzde 80'i arasında, var.

    Yapma yağ!

    iğer yağlanması, tedavi edilmediğinde ölüme kadar götürüyor. Prof. Dr. , karaciğer yağlanmasındaki risk faktörlerini anlatıyor: Yağlanma, karaciğerin normal hücrelerinin yüzde 5'inden fazlasını yağ hücrelerinin oluşturmaya başlamasıdır. Karaciğer yağlanması sebeplerinin yüzde 40 ile yüzde 80'i arasında, metabolik sendrom var.

    n diyabet, , ezite, kolesterol yüksekliği gibi komponentleri var. Bunlar karaciğer yağlanmasına yatkınlık gösteren faktörler. Eğer kişide denilen bir durum, insülin direnci varsa yüzde 40 ile 80 oranı arasında karaciğer yağlı demektir.

    ZAYIFLARDA NEDEN BAŞLAR
    Obezite, karaciğer yağlanmasını artırıyor. Zayıf veya normal kilodaki bireylerde ise karaciğer yağlanmasına yol açan nedenlerin başında beslenme alışkanlığı geliyor. Bunda hazır gıdalarla beslenme çok etkili. Fruktozun karaciğerde, alkol benzeri bir iltihap oluşturması söz konusu. Bilinçsiz yapılan diyetler, uzun süre aç kalınma da karaciğeri yağlandırıyor.

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    Haberler Sağlık Karaciğer yağlanması, toplumun yüzde 25'inde görülüyor | Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?