Mide kanseri, dünyada görülen tüm kanserler arasında 5. sırada yer alırken, kansere bağlı ölümler sıralamasında ise 3. sıraya yükseliyor. Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon, ülkemizde de 12 bin kişi mide kanserine yakalanıyor. Bu hastalardan 700 bini aynı yıl içinde hayatını kaybediyor. Bunun en önemli nedeni ise mide kanserinin genellikle erken dönemde belirti vermemesi ve ileri evrede gelişen yakınmaların 'hazımsızlıktandır' düşüncesiyle hafife alınarak hekime başvurulmaması.

TUZU AZALTIN

Acıbadem Fulya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Atasoy, mide kanserinin aslında önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekiyor: Beslenme ile yaşam alışkanlıklarımızda alacağımız önlemlerle kanserden korunmamız mümkün. Mide şikayetleri olan bireyler mutlaka bir hekime başvurmalı. Mide kanseri erkeklerde daha sık görülen bir kanser türü. Kadınlardaki östrojen hormonu mide kanserinden koruyor. Aile öyküsünün de önem taşıdığı mide kanserinde, 10 hastanın 6'sı 65 yaşından büyük oluyor. Midede ülser yapan Helikobakter Pilori mikrobu uzun dönemde kansere yol açabiliyor. Ülkemizde yüzde 60 gibi yüksek bir oranda görülse de, bu hastaların sadece yüzde 1-3'ünde mide kanseri tespit ediliyor. Bu bakterinin tedavisi ise mide kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kronik gastrit ve mide polipleri de risk oluşturan diğer faktörlerdir. Tuzlu, tütsülenmiş ve mangalda yanmış gıdalar; salam ve sosis gibi işlenmiş etler; aflatoksin içeren gıdalar, sigara ve alkol tüketimi de riski artıran diğer etkenleri oluşturuyor.

KEMOTERAPİ RADYOTERAPİ

Mide kanserinin kesin tedavisi ameliyat. Eskiden genellikle ameliyat sonrası verilen kemoterapiler günümüzde artık hastalığın yaygınlığına göre ameliyat öncesi de uygulanıyor. Bazı durumlarda ışın tedavisi olarak bilinen radyoterapi gerekebiliyor. Akıllı ilaçlar ve immünoterapi gibi farklı ilaç tedavilerinden de mide kanserinde olumlu sonuçlar alınıyor.

KORUNMA REHBERİ

SEBZE ve meyveleri yemeden önce iyi yıkayın.

BUZDOLABINDA tutulmamış ve bayatlamış gıdalar tüketmeyin.

TUZLU, tütsülenmiş, işlenmiş gıdalardan kaçının.

HER gün taze sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmeyin.

AKDENIZ tipi beslenmeye özen gösterin.

RİSKİ azaltan soya, mantar, sarımsak ve soğan tüketin.

OBEZITE mide kanseri riskini artırıyor. Fazla kilolarınızı verin.

HELİKOBAKTER Pilori probleminiz varsa tedavi olun.

HAFTADA en az 3-4 gün, 45'er dakika egzersiz yapın.

SİGARA ve alkolü bırakın.

B KAROTEN, C ve E vitamininden zengin yeşil ile sarı meyveler, içerdikleri antioksidanlarla mide kanseri riskini azaltıyor. Tüketmeye özen gösterin.