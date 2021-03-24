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    nin sebepleri ve belirtileri nelerdir? Korunmak için 12 öneriye dikkat

    'Hazımsızlıktandır' denilerek önemsenmeyen ağrısı, kanserin habercisi olabiliyor. Ölüme kadar götürebiliyor. Uzmanlar, erken teşhisin önemini vurguluyor. Korunmak için 12 öneri sıralıyor.

    Mide kanserini 12'den vurun

    Mide kanseri, dünyada görülen tüm kanserler arasında 5. sırada yer alırken, kansere bağlı ölümler sıralamasında ise 3. sıraya yükseliyor. Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon, ülkemizde de 12 bin kişi ne yakalanıyor. Bu hastalardan 700 bini aynı yıl içinde hayatını kaybediyor. Bunun en önemli nedeni ise kanserinin genellikle erken dönemde belirti vermemesi ve ileri evrede gelişen yakınmaların 'hazımsızlıktandır' düşüncesiyle hafife alınarak hekime başvurulmaması.

    TUZU AZALTIN
    Uzmanı Doç. Dr. , mide kanserinin aslında önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekiyor: Beslenme ile yaşam alışkanlıklarımızda alacağımız önlemlerle kanserden korunmamız mümkün. Mide şikayetleri olan bireyler mutlaka bir hekime başvurmalı. Mide kanseri erkeklerde daha sık görülen bir kanser türü. Kadınlardaki östrojen hormonu mide kanserinden koruyor. Aile öyküsünün de önem taşıdığı mide kanserinde, 10 hastanın 6'sı 65 yaşından büyük oluyor. Midede ülser yapan uzun dönemde kansere yol açabiliyor. Ülkemizde yüzde 60 gibi yüksek bir oranda görülse de, bu hastaların sadece yüzde 1-3'ünde mide kanseri tespit ediliyor. Bu bakterinin tedavisi ise mide kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kronik ve mide polipleri de risk oluşran diğer faktörlerdir. Tuzlu, tütsülenmiş ve mangalda yanmış gıdalar; ve sosis gibi işlenmiş etler; aflatoksin içeren gıdalar, sigara ve alkol tüketimi de riski artıran diğer etkenleri oluşturuyor.

    KEMOTERAPİ RADYOTERAPİ
    Mide kanserinin kesin tedavisi ameliyat. Eskiden genellikle ameliyat sonrası verilen kemoterapiler günümüzde artık hastalığın yaygınlığına göre ameliyat öncesi de uygulanıyor. Bazı durumlarda ışın tedavisi olarak bilinen radyoterapi gerekebiliyor. ilaçlar ve oterapi gibi farklı ilaç tedavilerinden de mide kanserinde olumlu sonuçlar alınıyor.

    KORUNMA REHBERİ
    SEBZE ve meyveleri yemeden önce iyi yıkayın.
    BUZDOLABINDA tutulmamış ve bayatlamış gıdalar tüketmeyin.
    TUZLU, tütsülenmiş, işlenmiş gıdalardan kaçının.
    HER gün taze sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmeyin.
    AKDENIZ tipi beslenmeye özen gösterin.
    RİSKİ azaltan soya, mantar, sarımsak ve soğan tüketin.
    OBEZITE mide kanseri riskini artırıyor. Fazla kilolarınızı verin.
    HELİKOBAKTER Pilori probleminiz varsa tedavi olun.
    HAFTADA en az 3-4 gün, 45'er dakika egzersiz yapın.
    SİGARA ve alkolü bırakın.
    B KAROTEN, C ve E vitamininden zengin yeşil ile sarı meyveler, içerdikleri antioksidanlarla mide kanseri riskini azaltıyor. Tüketmeye özen gösterin.

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