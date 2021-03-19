Baş dönmesi diğer adıyla vertigo, kişinin dengesini sağlayamama hissi olarak tanımlanıyor. Kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren bu hastalık hakkında Dr. Öğr. Üyesi Zafer Gezginadam, önemli bilgiler veriyor.

NEDEN OLUR?

Vertigo tedavisi, iç kulakta yer alan kristallerin yer değiştirmesi ile meydana gelmektedir. Kişilerde stres, travma, psikolojik sorunlar veya altta yatan bir hastalığa bağlı olarak daha çok gelişir. Özellikle hareket ederken, eğilip kalkarken ya da hızlı hareket edildiği zamanlarda bu durum ortaya çıkmaktadır. Vertigoyu engellemek için bu önerileri dikkate alın:

STRESTEN UZAK DURUN

Her şeyin başı olduğu gibi vertigoda da stresten uzak durmak çok önemlidir. Strese karşın kendinize özel zamanlar ve alanlar yaratmaya özen gösterin.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Sağlıklı beslenmek için özellikle protein ağırlıklı gıdalar almak zinde ve enerjik olmanıza katkı sağlayacaktır.

BOL SU İÇİN KAFEİNİ AZALTIN

Bol su içmek, tuz ve mineral dengesini sağlayacak sıvılar tüketmek, kafein içerikli içecekleri minimum dozda keyif için almak ve dozunu abartmamak, iç kulakta sıvı artışına denge sağlayacaktır.

GÜNEŞTEN FAYDALANIN

D vitamininin doğal destek kaynağı olan güneşten mümkün olduğunca yararlanın.

ANİ VE HIZLI DAVRANMAYIN

Ani hareketlerden kaçınmak kulak kristallerinin olması gerektiği şekilde devamlılığını sağlayacağı için önemlidir.

SPORU HAYATINIZA ENTEGRE EDİN

Hayatımızın vazgeçilmezi olan spor aktivitelerinde seçici olun, hafif ve ritmik hareketlerle yürüyüş vb. sporların devamlılığını sağlayın.

BELİRTİLERİ NELER?

Tansiyon düşmesi

Şiddetli ataklar

Kulakta basınç hissi

Kuvvet kaybı

Görme bozukluğu

Mide bulantısı

Göz kararması

Kulak çınlaması

Vücut dengesizliği

Karar verme yetisinde bozukluk