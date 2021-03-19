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    Baş dönmesi 65 yaş ve üzerindeki kişileri etkiliyor | nedir tedavisi var mı?

    Baş dönmesi diğer adıyla , kişinin dengesini sağlayamama hissi olarak tanımlanıyor. Kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren bu hastalık hakkında Dr. Öğr. Üyesi Gezginadam, önemli bilgiler veriyor.

    Ömür törpüsü Vertigo

    Bdönmesi diğer adıyla , kişinin dengesini sağlayamama hissi olarak tanımlanıyor. Kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren bu hastalık hakkında Dr. Öğr. Üyesi Gezginadam, önemli bilgiler veriyor.

    NEDEN OLUR?
    Vertigo tedavisi, iç kulakta yer alan kristallerin yer değiştirmesi ile meydana gelmektedir. Kişilerde stres, travma, psikolojik sorunlar veya altta yatan bir hastalığa bağlı olarak daha çok gelişir. Özellikle hareket ederken, eğilip kalkarken ya da hızlı hareket edildiği zamanlarda bu durum ortaya çıkmaktadır. Vertigoyu engellemek için bu önerileri dikkate alın:

    STRESTEN UZAK DURUN
    Her şeyin başı olduğu gibi vertigoda da stresten uzak durmak çok önemlidir. Strese karşın kendinize özel zamanlar ve alanlar yaratmaya özen gösterin.

    BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN
    Sağlıklı beslenmek için özellikle protein ağırlıklı gıdalar almak zinde ve enerjik olmanıza katkı sağlayacaktır.

    BOL SU İÇİN KAFEİNİ AZALTIN
    Bol su içmek, tuz ve mineral dengesini sağlayacak sıvılar tüketmek, kafein içerikli içecekleri minimum dozda keyif için almak ve dozunu abartmamak, iç kulakta sıvı artışına denge sağlayacaktır.

    GÜNEŞTEN FAYDALANIN
    D vitamininin doğal destek kaynağı olan güneşten mümkün olduğunca yararlanın.

    ANİ VE HIZLI DAVRANMAYIN
    Ani hareketlerden kaçınmak kulak kristallerinin olması gerektiği şekilde devamlılığını sağlayacağı için önemlidir.

    SPORU HAYATINIZA ENTEGRE EDİN
    Hayatımızın     vazgeçilmezi olan spor aktivitelerinde seçici olun, hafif ve ritmik hareketlerle yürüyüş vb. sporların devamlılığını sağlayın.

    BELİRTİLERİ NELER?
    düşmesi
    Şiddetli ataklar
    Kulakta basınç hissi
    kaybı
    Görme bozukluğu

    Göz kararması

    liği
    Karar verme yetisinde bozukluk

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    Haberler Sağlık Baş dönmesi 65 yaş ve üzerindeki kişileri etkiliyor | Vertigo nedir tedavisi var mı?