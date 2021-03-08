Uzmanlar, kolesterol seviyesini dengelemek için tüketilmesi gereken 7 besin grubunu sıralıyor:
YULAF: Tam tahıllı yiyecekler, kalp hastalığı riskini azaltır. Kötü kolesterolü düşürür.
SEBZE VE MEYVELER: Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmek, kolesterole karşı birebirdir.
SAĞLIKLI YAĞLAR: Avokado, uskumru, sardalya, somon ve zeytinyağı kolesterole iyi gelir.
BAKLAGİLLER: Nohut ve mercimek gibi baklagiller kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.
KURUYEMİŞLER: İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde kolesterolü dengeler.
SOYA ÜRÜNLERİ: Tofu, soya sütü, soya fasulyesi ve soya kötü kolesterolün yükselmesini önler.
BİTKİ STEDOLLERİ: Dengeli bir diyetin parçası olarak bitki sterolleri içeren yiyecekler yemek, 'kötü' LDL kolesterolü azaltabilir.
YULAF: Tam tahıllı yiyecekler, kalp hastalığı riskini azaltır. Kötü kolesterolü düşürür.
SEBZE VE MEYVELER: Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmek, kolesterole karşı birebirdir.
SAĞLIKLI YAĞLAR: Avokado, uskumru, sardalya, somon ve zeytinyağı kolesterole iyi gelir.
BAKLAGİLLER: Nohut ve mercimek gibi baklagiller kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.
KURUYEMİŞLER: İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde kolesterolü dengeler.
SOYA ÜRÜNLERİ: Tofu, soya sütü, soya fasulyesi ve soya kötü kolesterolün yükselmesini önler.
BİTKİ STEDOLLERİ: Dengeli bir diyetin parçası olarak bitki sterolleri içeren yiyecekler yemek, 'kötü' LDL kolesterolü azaltabilir.