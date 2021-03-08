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    ü yiyin bitirin! Kolesterolü dengeleyen besinler nelerdir?

    Uzmanlar, seviyesini dengelemek için tüketilmesi gereken 7 besin grubunu sıralıyor. Peki, kolesterolü dengeleyen besinler nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Kolesterolü yiyin bitirin
    Uzmanlar, seviyesini dengelemek için tüketilmesi gereken 7 besin grubunu sıralıyor:

    YULAF: Tam tahıllı yiyecekler, kalp hastalığı riskini azaltır. Kötü kolesterolü düşürür.

    SEBZE VE MEYVELER: Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmek, kolesterole karşı birebirdir.

    SAĞLIKLI YAĞLAR: , uskumru, sardalya, somon ve zeytinyağı kolesterole iyi gelir.

    BAKLAGİLLER: Nohut ve mercimek gibi baklagiller kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.

    KURUYEMİŞLER: İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde kolesterolü dengeler.

    SOYA ÜRÜNLERİ: Tofu, sütü, si ve soya kötü kolesterolün yükselmesini önler.

    BİTKİ STEDOLLERİ: Dengeli bir diyetin parçası olarak bitki sterolleri içeren yiyecekler yemek, 'kötü' LDL kolesterolü azaltabilir.
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    Haberler Sağlık Kolesterolü yiyin bitirin! Kolesterolü dengeleyen besinler nelerdir?
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