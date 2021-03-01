İnsülin direnci, yemek sonrası uyku hali ve baş ağrısıyla belirti veriyor: Uzmanlar fazla kiloya dikkat çekti

Modern çağın hastalığı insülin direnci, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Safiye Arık, beslenme düzenindeki değişiklikler ve obezitenin bu sağlık sorununa yol açtığını söylüyor. Doğuştan vücutta bulunan insülinin pankreastan salgılanan ve kan şekerini düşüren bir hormon olduğunu belirten Dr. Safiye Arık, "İnsülinin etkisinin azalmasında ve eksikliğinde şeker hastalığı meydana gelir. İnsülin direnci ise insülinle meydana gelen kan şekeri düşüklüğü derecesindeki azalmadır, yani kan şekerini yeterli düzeyde düşürmek için daha fazla insülin gerekir. İnsülin direncinin en sık görülen nedeni obezitedir. Obezite ilişkili insülin direnci açlık şekerinde yükseklik, şeker hastalığı (tip 2), kan yağı (trigliserid) yüksekliği, tansiyon yüksekliği, kalp-damar hastalığı ve polikistik over sendromuna yol açabilmektedir" diyor.

RİSK GÖBEKTE GİZLİ

Göbek çevresindeki yağlanmanın insülin direncini artırdığını belirten Dr. Safiye Arık, "Başlangıçta pankreasımız salgıladığı insülin miktarını arttırarak insülin direncini, kompanse eder yani düzeltir. Obezite ilişkili birçok insülin direnci olan hastada kan şekerleri normaldir veya hafif yüksektir. Fakat birçok hasta sonuçta bu düzeltmeyi, bu kompansazyonu, devam ettiremez ve sonuçta şeker hastası olur" diyor.

BİSİKLETE BİNİN

İnsülin direncinin tedavisinde kilo kaybı ve egzersiz büyük yer tutuyor. Akdeniz diyeti, hastalığın neden olduğu şikayetleri azaltıyor. Hastalara tempolu yürüyüş, düşük tempo jogging, yüzme, bisiklet gibi egzersizler öneriliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

İNSÜLİN direncinde, vücut normalden fazla insülin salgılıyor. Aşırı artan insülin kandaki glukozun hücrelerin içerisine girişini hızlandırıyor. Hastalarda yemeklerden sonra halsizlik, şekerli gıda tüketme ihtiyacı ve yemekten birkaç saat sonra aşırı acıkma, sinirlilik, çarpıntı, baş ağrısı, el ayak titremesi görülüyor.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN

HASTALIKLA mücadelede alınması gereken önlemler şöyle sıralanıyor:

KAHVALTIDA hamur işleri ve bol kalorili yiyecekleri tercih etmeyin. Bunun yerine peynir, zeytin, domates, salatalık gibi kahvaltılıkları tüketin.

ÖĞLE yemeklerinde salata, çorba, ızgara tüketin.

TATLI tüketimini en aza indirin. Tüketilecek ise hafif tatlılara yönelin.

ÇAY ve kahve tüketimini sınırlandırın. Oralet veya meşrubatları tercih etmeyin.

GÜNDE 1,5-2lt su için.