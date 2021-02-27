Ağrıya bel bağlama! Bel sağlığınızı korumak için önemli öneriler

1- EGZERSİZ YAPMAK: Düşük etkili aerobik aktiviteler belinizdeki gücü ve dayanıklılığı artırabilir. Kaslarınızın daha iyi çalışmasını sağlayabilir. Yürüyüş ve yüzme iyi seçimlerdir. Hangi aktiviteleri deneyebileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşun. Omurga çevresi kaslarınızı güçlendiren karın ve sırt egzersizleri, bu kasların beliniz için doğal bir korse gibi birlikte çalışmasına yardımcı olur. Kalçalarınız ve uyluk kaslarındaki esneklik, belinizi nasıl hissettiğinizi geliştirmek için kalça kuşağı kemiklerinizin dizilimini sağlıklı hale getirir. Doktorunuz ve fizyoterapistiniz hangi egzersizlerin size uygun olduğunu söyleyebilir.
2- KİLONUZU HER ZAMAN KORUYUN: Aşırı kilolu olmak kasları gerer. Fazla kiloluysanız, azaltmak bel ağrısını önleyebilir.
3- AĞIRLIK KALDIRIRKEN DİKKAT EDİN: Mümkünse ağır kaldırmaktan kaçının, ancak ağır bir şey kaldırmanız gerekiyorsa, bacaklarınızı kullanarak ağırlık kaldırın. Belinizi düz tutun-bükülmeyin- ve sadece dizlerden bükün. Yükü vücudunuza yakın tutun. Nesne ağır veya zor kaldırılan bir nesne ise yardım alın.
4- ZOR HAREKETLERDEN KAÇININ: Belinizi büken hareketler, kırıklara neden olabilir. Kalıcı ağrıya yol açar.
5- DURUŞUNUZUN DENGELİ OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN: Sakın eğilmeyin. Dengeli bir pelvik pozisyonunuzu koruyun. Uzun süre ayakta durmanız gerekiyorsa, belinize binen yükü azaltmak için bir ayağınızı alçak bir tabure üzerine koyun. İyi duruş bel kaslarındaki stresi azaltabilir.
6- DÜZGÜN OTURMAYA GAYRET EDİN:
Alt sırt desteği, kolçaklar ve döner tabanlı bir koltuk seçin. Omurganızın bel çukurluğuna gelen küçük kısmına bir yastık veya rulo havlu koymak normal eğrisini koruyabilir. Dizlerinizi ve kalçalarınızı düz tutun. En az yarım saatte bir pozisyonunuzu değiştirin. Zaman zaman ayağa kalkın.
7- SİGARAYI BIRAKIN: Sigaranın kas, kemik ve bağlarda hissedilen ağrı algısına da olumsuz etkileri vardır. Sigara, beynin bel ağrısına verdiği tedavi edici sürecini olumsuz yönde etkiler ve kişileri ağrıya daha zor dayanabilir hale getirir.
2- KİLONUZU HER ZAMAN KORUYUN: Aşırı kilolu olmak kasları gerer. Fazla kiloluysanız, azaltmak bel ağrısını önleyebilir.
3- AĞIRLIK KALDIRIRKEN DİKKAT EDİN: Mümkünse ağır kaldırmaktan kaçının, ancak ağır bir şey kaldırmanız gerekiyorsa, bacaklarınızı kullanarak ağırlık kaldırın. Belinizi düz tutun-bükülmeyin- ve sadece dizlerden bükün. Yükü vücudunuza yakın tutun. Nesne ağır veya zor kaldırılan bir nesne ise yardım alın.
4- ZOR HAREKETLERDEN KAÇININ: Belinizi büken hareketler, kırıklara neden olabilir. Kalıcı ağrıya yol açar.
5- DURUŞUNUZUN DENGELİ OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN: Sakın eğilmeyin. Dengeli bir pelvik pozisyonunuzu koruyun. Uzun süre ayakta durmanız gerekiyorsa, belinize binen yükü azaltmak için bir ayağınızı alçak bir tabure üzerine koyun. İyi duruş bel kaslarındaki stresi azaltabilir.
6- DÜZGÜN OTURMAYA GAYRET EDİN:
Alt sırt desteği, kolçaklar ve döner tabanlı bir koltuk seçin. Omurganızın bel çukurluğuna gelen küçük kısmına bir yastık veya rulo havlu koymak normal eğrisini koruyabilir. Dizlerinizi ve kalçalarınızı düz tutun. En az yarım saatte bir pozisyonunuzu değiştirin. Zaman zaman ayağa kalkın.
7- SİGARAYI BIRAKIN: Sigaranın kas, kemik ve bağlarda hissedilen ağrı algısına da olumsuz etkileri vardır. Sigara, beynin bel ağrısına verdiği tedavi edici sürecini olumsuz yönde etkiler ve kişileri ağrıya daha zor dayanabilir hale getirir.