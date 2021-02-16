Göğüs ağrısının kalp hastalığı habercisi olabilir

SOL KOLA YAYILABİLİR

Hastaların sıklıkla "göğsüme taş bastırıyorlar" veya "sanki birisi göğsüme oturuyor" şeklinde bir göğüs ağrısı tarif ettiğini aktaran Cengiz Köksal, şu bilgileri verdi: Bu ağrının en tipik özelliği hareket etmekle gelmesi ve dinlenince geçmesidir. Ayrıca ağrı sol kola, sırta ve boyna doğru yayılabilir. Ağrı kısa sürer ve 30 dakikadan daha fazla sürmesi kalp krizinin habercisi olarak görülebilir.