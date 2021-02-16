Göğüs ağrısının kalp hastalığı habercisi olabilir

Geçmeyen göğüs ağrısı, hayatımızı riske ediyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, ağrının nedenleri ve risk faktörlerini anlattı. Köksal, en sık karşılaşılan kalp hastalığı belirtisinin, hareket etmekle hissedilen göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı olduğuna işaret etti. Aşırı efor veya günlük işlerini yaparken hissedilen göğüs ağrısının ise koroner kalp hastalığının en önemli belirtisi olduğunu söyledi.
SOL KOLA YAYILABİLİR
Hastaların sıklıkla "göğsüme taş bastırıyorlar" veya "sanki birisi göğsüme oturuyor" şeklinde bir göğüs ağrısı tarif ettiğini aktaran Cengiz Köksal, şu bilgileri verdi: Bu ağrının en tipik özelliği hareket etmekle gelmesi ve dinlenince geçmesidir. Ayrıca ağrı sol kola, sırta ve boyna doğru yayılabilir. Ağrı kısa sürer ve 30 dakikadan daha fazla sürmesi kalp krizinin habercisi olarak görülebilir.
SİGARA UYARISI
3-4 dakika süren ve dinlenmekle geçen göğüs ağrısının uzun sürmesi ve dinlenmekle geçmemesi kalp krizi ve ani ölüm riskinin habercisidir. Böyle bir durumda ise beklenilmeden tam teşekküllü bir hastanenin acil kardiyoloji servisine başvurulmalıdır. Aksi, kalp anjiyosu ile gösterilmedikçe 40 yaş üstü sigara içen, yüksek tansiyonu ve/veya şeker hastalığı olan bireylerde göğüs ağrısı, koroner kalp hastalığının bir belirtisi olarak kabul edilmelidir.