Mucize bitki kekiğin faydaları bin 400 yıl öncesine dayanıyor

Şifalı bitki kekiğin faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, kekiğin kaynatılarak veya tütsüsünün yapılarak evin dezenfekte edilebileceğini söylüyor. İştahı açar. Sindirimi kolaylaştırır. Solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır. Diğer faydaları ise şöyle.
Kekik, yağda çözünen bir vitamin ve bir antioksidan olan A vitamini açısından zengindir. Sağlıklı bir mukus zarını ve cildini desteklemek ile korumak için gereklidir. Böylece kekik, daha iyi görmeye yardımcı olur.
ANEMİYİ ÖNLER
Demir, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşır. Demir eksikliği anemiye neden olabileceğinden, günlük diyetinizde kekik içeren anemi önlenmesine yardımcı olabilir.