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    Mucize bitki kekiğin faydaları bin 400 yıl öncesine dayanıyor

    Şifalı bitki kekiğin faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, kekiğin kaynatılarak veya tütsüsünün yapılarak evin dezenfekte edilebileceğini söylüyor. İştahı açar. Sindirimi kolaylaştırır. Solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır. Diğer faydaları ise şöyle.

    Kekik kökten temizlik

    Şifalı bitki kekiğin faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, kekiğin kaynatılarak veya tütsüsünün yapılarak evin dezenfekte edilebileceğini söylüyor. İştahı açar. Sindirimi kolaylaştırır. Solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır. Diğer faydaları ise şöyle.

    Kekik, yağda çözünen bir vitamin ve bir antioksidan olan A vitamini açısından zengindir. Sağlıklı bir mukus zarını ve cildini desteklemek ile korumak için gereklidir. Böylece kekik, daha iyi görmeye yardımcı olur.

    ANEMİYİ ÖNLER
    Demir, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşır. Demir eksikliği anemiye neden olabileceğinden, günlük diyetinizde kekik içeren anemi önlenmesine yardımcı olabilir.

        KAS VE PMS KRAMPLARINA İYİ GELİR:
        Kekik, menstrüel krampların ve vücuttaki diğer spazm formlarının tedavisinde çok etkili olan mükemmel antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Kekik çayı, kadınlarda PMS tedavisinde sıklıkla önerilmektedir.

        ÖKSÜRÜĞE ÇAREDİR
        Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır.

        KEMİKLERİ GÜÇLENDİR
        Kekik, K vitamini, demir, kalsiyum ve manganez bakımından zengindir. Bu minerallerin yeri kemik sağlığında vazgeçilmezdir. Bu sayede kekik, kemikleri güçlendirme, sağlıklı kemikleri koruma ve kemik hastalıklarını önlemekte yardımcı olur.
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