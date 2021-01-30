İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bağışıklığın vücudun en karmaşık sistemi olduğunu söylüyor. Kanser ve infeksiyon gibi hastalıkların genel olarak bağışıklık sisteminin yetersiz olması ile ilgili olduğunu belirtiyor. Bu sistemi korumak için de bol bol C vitamini tüketilmesini öneriyor.
C VİTAMİNİ: Bu vitamin antioksidan özelliğe sahiptir. Tüm antioksidanların en sıra dışı olanı, en önemlisidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, virüsler karşı ciddi antiviral etkiler gösterir. Organlardaki bağ dokusunu oluşturan kollajen sentezini arttırarak infeksiyon ve kanser hücrelerinin çevreye yayılmasını engeller.
RENGİ 'YEŞİL': Sanılanın aksine portakal, greyfurt ve mandalinada C vitamini daha azdır. 100 gram brokoli, biber, kivi ve limonda 100 miligram C vitamini vardır. Portakal, greyfurt ve mandalina ise daha az C vitamini içerir. Şu anda yüksek doz ve damardan (10 gram-50 gram) C vitamini ciddi Covid-19 hastalarında diğer tedavilere ek olarak zaman zaman kullanılmakta ve iyi sonuçlar bildirilmektedir.