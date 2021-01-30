İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bağışıklığın vücudun en karmaşık sistemi olduğunu söylüyor. Kanser ve infeksiyon gibi hastalıkların genel olarak bağışıklık sisteminin yetersiz olması ile ilgili olduğunu belirtiyor. Bu sistemi korumak için de bol bol C vitamini tüketilmesini öneriyor.