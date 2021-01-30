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    ve infeksiyon hastalıkları bağışıklık ile ilişkili: ini hayati öneme sahip

    Öğretim Üyesi Prof. Dr. , bağışıklığın vücudun en karmaşık sistemi olduğunu söylüyor. ve infeksiyon gibi hastalıkların genel olarak bağışıklık sisteminin yetersiz olması ile ilgili olduğunu belirtiyor. Bu sistemi korumak için de bol bol ini tüketilmesini öneriyor.

    Sağlık için doğru cevap

    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bağışıklığın vücudun en karmaşık sistemi olduğunu söylüyor. Kanser ve infeksiyon gibi hastalıkların genel olarak bağışıklık sisteminin yetersiz olması ile ilgili olduğunu belirtiyor. Bu sistemi korumak için de bol bol C vitamini tüketilmesini öneriyor.

    C VİTAMİNİ: Bu vitamin antioksidan özelliğe sahiptir. Tüm antioksidanların en sıra dışı olanı, en önemlisidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, virüsler karşı ciddi antiviral etkiler gösterir. Organlardaki bağ dokusunu oluşturan kollajen sentezini arttırarak infeksiyon ve kanser hücrelerinin çevreye yayılmasını engeller.

    RENGİ 'YEŞİL': Sanılanın aksine portakal, greyfurt ve mandalinada C vitamini daha azdır. 100 gram brokoli, biber, kivi ve limonda 100 miligram C vitamini vardır. Portakal, greyfurt ve mandalina ise daha az C vitamini içerir. Şu anda yüksek doz ve damardan (10 gram-50 gram) C vitamini ciddi Covid-19 hastalarında diğer tedavilere ek olarak zaman zaman kullanılmakta ve iyi sonuçlar bildirilmektedir.

        Bunun dışında günde 4 kez 1500 gram damardan C vitamini alınarak bu virüse karşı koruyucu etki ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu günlerde C vitamininden zengin sebze ve meyveleri bol miktarda tüketmeye devam etmeliyiz. Gerekirse damardan veya ağızdan yüksek doz C vitamini almak bağışıklığımızı güçlendirecektir.

        GÜNEŞİN ŞİFASI!
        D VİTAMİNİ:         Kendisi bir vitamin ve hormon olduğu gibi vücudun diğer birçok hormon işleyişini de düzenlemektedir. Düşük D vitamini seviyeleri birçok hastalık ile ilişkilidir.

        Kanser, kalp damar hastalıkları, otoimmün hastalıklar, infeksiyon hastalıkları ve psikolojik sorunlar bunlardan başlıcalarıdır. D vitamini, bir güneş vitaminidir. Sadece besinlerle gerekli olan miktarlarda D vitamini elde etmek mümkün değildir.

            D VİTAMİNİ COVİD-19 RİSKİNİ AZALTIYOR
            D vitamini eksik olduğunda özellikle çocuklarda infeksiyonlara eğilim artar, bağışıklık cevabı bozulur. D vitamininin lökosit fonksiyonlarını düzenleyici ve güçlendirici etkisi vardır.

            Covid- 19 hastalığında birçok mekanizma ile hastalığın sıklığını ve ölüm oranlarını azaltıcı şekilde etki gösterdiği saptanmıştır.

            D vitamini ACE-2 reseptörleri ile etkileşim halindedir, hücre içinde glutatyon yapımını arttırır ve sitokin fırtınasını durduracak yönde çalışır.

                20 Avrupa ülkesinin Covid-19 sıklığı ve ölüm oranları ile ortalama D vitamini seviyeleri karşılaştırılmış ve en düşük D vitamini seviyeleri ile hastalık sıklığı ve ölüm arasında kuvvetli bir ilişki bulunmuştur.

                SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
                PROF. DR. OSMAN ERK
                HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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