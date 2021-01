RENGİ 'YEŞİL': Sanılanın aksine portakal, greyfurt ve mandalinada C vitamini daha azdır. 100 gram brokoli, biber, kivi ve limonda 100 miligram C vitamini vardır. Portakal, greyfurt ve mandalina ise daha az C vitamini içerir. Şu anda yüksek doz ve damardan (10 gram-50 gram) C vitamini ciddi Covid-19 hastalarında diğer tedavilere ek olarak zaman zaman kullanılmakta ve iyi sonuçlar bildirilmektedir.