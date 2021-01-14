İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, dengesiz iyot tüketiminin tiroidin az (hipotiroidi) ya da aşırı çalışmasına (hipertiroidi) neden olabilmesi yanında, uzun süreli fazla miktarda iyot alımının da hashimoto tiroiditi gibi olaylara yol açabileceğini açıkladı.
Bahçeci şunları söyledi: Günde 500 mikrogramdan fazla iyot alımından kaçınılmasını gerekmektedir. Tiroit hastalığının, hipotiroidi, hipertiroidi ya da guatr (tiroit bezinde büyüme) olarak günümüzde oldukça sık görülüyor.
TURPGİLLERE DİKKAT
Tiroit hastalıklarına etkisi açısından iyot, turpgiller ve soya tüketimi konusunda bilgi ve bilinçli olmak önemli. Yetersiz iyot alımı hipotiroidinin ortaya çıkmasına veya kötüleşmesine yol açar. Günlük alınması gereken iyot 150 mikrogram/gün civarındadır. Gebe kadınların yüksek miktarda iyot almaları önerilir.
KİMYASALLARDAN UZAK DURUN
Yediklerimiz, içtiklerimiz, kullandığımız ilaçlar ya da maruz kaldığımız kimyasalların tiroit sağlığı üzerine etkileri gün geçtikçe daha da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.ir. İyot kaynakları arasında; iyotlu tuzlar, deniz ürünleri (deniz yosunu ve balık dahil), bazı ekmekler ve tahıllar sayılabilir.