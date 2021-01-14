KİMYASALLARDAN UZAK DURUN



Yediklerimiz, içtiklerimiz, kullandığımız ilaçlar ya da maruz kaldığımız kimyasalların tiroit sağlığı üzerine etkileri gün geçtikçe daha da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.ir. İyot kaynakları arasında; iyotlu tuzlar, deniz ürünleri (deniz yosunu ve balık dahil), bazı ekmekler ve tahıllar sayılabilir.