Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Hastaların yüzde 70'inde...

Hastaların ağız bölgesinde 'aft' ve 'liken' dediğimiz farklı bulgular vardı. Bunların neticesinde hastaların asemptomatik yani farklı herhangi bir bulgusu olmadan da bu hastalıkla ilintisi olabileceğini gösterdik."

Fidan, önceki farklı yayınlarda hastaların sadece koku ya da tat almama gibi problemlerinin sonucu Covid-19 pozitif teşhisi konulduğunu gördüklerini dile getirerek, Covid-19 ile ilgili bilgilerinin henüz yeni olduğunu aktardı.