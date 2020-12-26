Hipertansıyon, diyabet, osteoporoz, kalp damar hastalıkları ve kanserler, ülkemizde en sık görülen yaşlılık hastalıklarının başında geliyor.
İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Fatih Tufan, "Yaşlanma genetik olarak programlanmış bir süreç olmasına rağmen çevresel faktörlerden etkilenir. Bu yüzden aynı yaşta olanlar aynı hızda yaşlanmazlar" diyor. Doç. Dr. Fatih Tufan, yaşlılıkla ilgili sorulara şu yanıtları veriyor:
BEDENİMİZ NEDEN YAŞLANIR?
Kullanılan her nesnenin eskimesi gibi, vücudumuz da zaman geçtikçe yaşlanır. Örneğin, toplam 25 milyar civarındaki kırmızı kan hücrelerimiz yaklaşık 120 günde bir tamamen yenilenir. Yaşlanmayla birlikte bu yenilenme kapasitesi azalmaktadır. Vücudumuza giren ve vücudumuzdaki reaksiyonlar sonucunda meydana gelen birçok madde, vücudumuzda çeşitli hasarlara da neden olmaktadır. Bu hasarlar kısmen tamir edilebilirken kısmen de kalıcı olmaktadır. Yaşlılıkla birlikte bu tamir süreçlerinde de zayıflama görülmektedir.
GENETİK FAKTÖRLERİN YAŞLILIKTA ROLÜ NEDİR?
Genetik faktörlerin yaşlılıktaki önemi üzerinde çok fazla araştırma yapılmıştır. Özellikle genetik şifremiz olan DNA üzerinde bazı etkileri bulunan 'telomer konusu' üzerinde çok fazla durulmuştur. Bununla birlikte genetik alanında yapılan çalışmalar sağlıklı yaşlanma ve beklenen ömür süresine belirgin bir katkı sağlamamıştır.
YAŞLILIKTA BESLENMENİN ÖNEMİ NEDİR?
Proteinli gıdalar tüketilmelidir. Mineralli besinler eksik edilmemelidir. Yaşlanma üzerine en olumlu etki, kalori alımının azaltılmasından sağlanmıştır. Kontrollü açlığın, vücut hücrelerinin yaşlanmasını önlediği belirlenmiştir.
SAĞLIK YAŞLANMANIN FORMÜLÜ - DOÇ. DR. FATİH TUFAN
YARIN: BOL UYKU, DOĞAL GIDA
İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Fatih Tufan, "Yaşlanma genetik olarak programlanmış bir süreç olmasına rağmen çevresel faktörlerden etkilenir. Bu yüzden aynı yaşta olanlar aynı hızda yaşlanmazlar" diyor. Doç. Dr. Fatih Tufan, yaşlılıkla ilgili sorulara şu yanıtları veriyor:
BEDENİMİZ NEDEN YAŞLANIR?
Kullanılan her nesnenin eskimesi gibi, vücudumuz da zaman geçtikçe yaşlanır. Örneğin, toplam 25 milyar civarındaki kırmızı kan hücrelerimiz yaklaşık 120 günde bir tamamen yenilenir. Yaşlanmayla birlikte bu yenilenme kapasitesi azalmaktadır. Vücudumuza giren ve vücudumuzdaki reaksiyonlar sonucunda meydana gelen birçok madde, vücudumuzda çeşitli hasarlara da neden olmaktadır. Bu hasarlar kısmen tamir edilebilirken kısmen de kalıcı olmaktadır. Yaşlılıkla birlikte bu tamir süreçlerinde de zayıflama görülmektedir.
GENETİK FAKTÖRLERİN YAŞLILIKTA ROLÜ NEDİR?
Genetik faktörlerin yaşlılıktaki önemi üzerinde çok fazla araştırma yapılmıştır. Özellikle genetik şifremiz olan DNA üzerinde bazı etkileri bulunan 'telomer konusu' üzerinde çok fazla durulmuştur. Bununla birlikte genetik alanında yapılan çalışmalar sağlıklı yaşlanma ve beklenen ömür süresine belirgin bir katkı sağlamamıştır.
YAŞLILIKTA BESLENMENİN ÖNEMİ NEDİR?
Proteinli gıdalar tüketilmelidir. Mineralli besinler eksik edilmemelidir. Yaşlanma üzerine en olumlu etki, kalori alımının azaltılmasından sağlanmıştır. Kontrollü açlığın, vücut hücrelerinin yaşlanmasını önlediği belirlenmiştir.
SAĞLIK YAŞLANMANIN FORMÜLÜ - DOÇ. DR. FATİH TUFAN
YARIN: BOL UYKU, DOĞAL GIDA