TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi

Türkiye'nin ilk FETÖ okulunun Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde İmamoğlu ailesinin şirketi tarafından kurulduğu ortaya çıktı ve bunu ilk kez Takvim.com.tr gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tarihi ifşaat Gülbahar Hatun Koleji'ni hatırlatarak, FETÖ gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi.

Gülbahar Hatun Koleji'nin arkasındaki FETÖ bağlantısını kamuoyuna ilk kez belgeleriyle sunan Takvim olmuştu.

İMAŞ'ın FETÖ kolejine verilen kurum açma belgesi - 1997 (Takvim.com.tr)İMAŞ'ın FETÖ kolejine verilen kurum açma belgesi - 1997 (Takvim.com.tr)

Belgelerde, okulun kurucuları arasında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun başında olduğu İmamoğlu Eğitim AŞ (İMAŞ) bulunuyordu.

1990'da kurulan İMAŞ'ın, 1997'de Gülbahar Hatun Koleji'ni açtığı, işlemleri ise kilit isim Zekeriya Zengin üzerinden yürüttüğü resmi kayıtlarla ortaya çıkmıştı.

İMAŞ'ın Gülbahar Hatun Koleji'nde 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yapılan polis aramasından bir kare (Takvim.com.tr)İMAŞ'ın Gülbahar Hatun Koleji'nde 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yapılan polis aramasından bir kare (Takvim.com.tr)

HAİN DARBE GİRİŞİMİ SONRASI KAPATILDI

1997'de bünyesine Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu'nu ekleyen İmamoğlu Eğitim AŞ'de 2005'te Özel Gülbahar Hatun Fen Lisesi eğitime başladı. 2013'e kadar ilerleyen süreçte her şey normalmiş gibi gözükse de bahsedilen okulun 1997'den 2016'ya kadar FETÖ bünyesinde eğitim verdiği anlaşıldı.

2009'de yüzde 45 hisse oranı ile İMAŞ'a Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın (TMKV) ortak olduğu saptandı. Okul, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sonrası 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kapatıldı.

BAKAN TEKİN TBMM'DE GÜNDEME TAŞIDI
Bakan Yusuf Tekin, TBMM'deki konuşmasında Gülbahar Hatun Koleji'ni gündeme getirdi.

Bakan Tekin konuşmasında CHP'li vekillere "Trabzon'daki Gülbahar Hatun Koleji kimindi? O arkadaşın arkasından neden gidiyorsunuz?" dedi.

Bakan Tekin'den CHP'lilere FETÖ'nün eğitim üssü Gülbahar Koleji sorusu

FETÖye İMAŞ çalışması! İmamoğlunun usulsüz yatay geçişinden Trabzondaki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyorFETÖye İMAŞ çalışması! İmamoğlunun usulsüz yatay geçişinden Trabzondaki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyor

