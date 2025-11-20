TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi

İMAŞ'ın Gülbahar Hatun Koleji'nde 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yapılan polis aramasından bir kare (Takvim.com.tr)

HAİN DARBE GİRİŞİMİ SONRASI KAPATILDI

1997'de bünyesine Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu'nu ekleyen İmamoğlu Eğitim AŞ'de 2005'te Özel Gülbahar Hatun Fen Lisesi eğitime başladı. 2013'e kadar ilerleyen süreçte her şey normalmiş gibi gözükse de bahsedilen okulun 1997'den 2016'ya kadar FETÖ bünyesinde eğitim verdiği anlaşıldı.

2009'de yüzde 45 hisse oranı ile İMAŞ'a Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın (TMKV) ortak olduğu saptandı. Okul, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sonrası 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kapatıldı.