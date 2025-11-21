PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan görüşmede ikili ilişkilerin tüm ve veçheleriyle gözden geçirileceği; enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınacağı belirtildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

GÜNEY KORE'DEN DAVETE İCABET

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Lee Jae-myung'un Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini duyurdu ve "Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir." açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca "Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti'nden Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı'ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır." ifadelerine yer verildi.

KÜLLİYE'DE GÜNDEM NE OLACAK?

Görüşmenin Cumhurbaşlanlığı Külliyesi'nde yapılacağı belirtilen açıklamada ele olunacak konular ise şu şekilde belirtildi:

"24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir.

Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanmaktadır."

