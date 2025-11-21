Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı

Zelenskiy'nin elinde, Rusya'nın şu anda kontrol ettiği topraklardan daha fazlasını Ukrayna'ya devretmesini ve Rusya'nın uluslar topluluğuna geri dönmesini, yaptırımların kaldırılmasını ve savaş suçları için af çıkarılmasını öngören bir teklif var.

Belgede Ukrayna, ABD, AB, NATO ve Rusya 'dan imzalar için sıralar yer alıyor. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya'nın taslak hakkında bilgilendirildiğini ancak Putin'in imzasının nihai olarak gerekip gerekmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

ABD Ordu Bakanı Dan Driscoll'un perşembe günü Zelenskiy'e sunduğu 28 maddelik planda " Ukrayna 'nın güvenilir güvenlik garantileri alacağı" ifadesine yer veriliyor. Ancak bunun yanında ABD, Ukraynalılara bir başka anlaşma taslağı daha sundu.

İşte Axios'un paylaştığı taslak metin…

Bu Çerçeve, Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında bir ateşkesin koşullarını belirler ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ortaklarının çıkarları ve bu çatışmanın koşulları doğrultusunda uyarlanmış, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesi ilkelerine dayanan bir güvenlik güvencesi sağlar.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu'nun üzerinde mutabakata varılan ateşkes hattını aşarak Ukrayna topraklarına yönelik önemli, kasıtlı ve süreklilik arz eden bir silahlı saldırısının, transatlantik topluluğun barış ve güvenliğini tehdit eden bir saldırı olarak değerlendirileceğini teyit eder. Böyle bir durumda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, anayasal yetkilerini kullanarak ve Ukrayna, NATO ve Avrupa ortaklarıyla derhal istişarede bulunarak güvenliği yeniden tesis etmek için gerekli önlemleri belirleyecektir. Bu önlemler, silahlı güç kullanımını, istihbarat ve lojistik desteğini, ekonomik ve diplomatik girişimleri ve uygun görülen diğer adımları içerebilir. NATO ve Ukrayna ile ortak bir değerlendirme mekanizması, ihlal iddialarını inceleyecektir.

Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, Polonya ve Finlandiya dahil NATO üyeleri, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit eder ve herhangi bir nitelikli ihlale karşılık verirken Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etmeyi, birleşik ve güvenilir bir caydırıcılık duruşu sergilemeyi taahhüt eder.

Bu Çerçeve, imzalanmasıyla birlikte yürürlüğe girer ve karşılıklı mutabakatla uzatılmak üzere on yıl süreyle geçerli olacaktır. ABD'nin de katılımıyla Avrupa ortaklarının liderlik edeceği Ortak İzleme Komisyonu, uyumu denetleyecektir.

İmzalayanlar:

Ukrayna

Rusya Federasyonu

Amerika Birleşik Devletleri

Avrupa Birliği

NATO