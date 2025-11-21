Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı
ABD ile Rusya arasında yapılan 28 maddelik Ukrayna anlaşmasına ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. Ukrayna dün taslak planı aldıklarını söylemişti. Ukrayna’ya Donetsk ve NATO şartı ve güvenlik garantisi… İşte 28 maddelik planın taslak metni…
Washington-Moskova hattında gizli görüşmeler yapıldığı iddia edilen Ukrayna anlaşmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ukrayna'dan dün akşam yapılan açıklamada taslak planı aldıkları belirtildi.
UKRAYNA "TASLAK PLANI ALDIK" DEDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın "Amerikan tarafıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya" hazır olduğu ve "savaşın onurlu bir şekilde sona ermesini sağlamak için planın maddeleri üzerinde çalışacağı" belirtildi.
KİEV'E DONETSK VE NATO ŞARTI
Sızdırılan plana göre Kiev, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin hala kontrol ettiği önemli bölgelerini devredecek, ordusunun sayısını azaltacak ve NATO'ya katılmama sözü verecek. Bu teklifleri daha önce reddetmişti.
Beyaz Saray, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rus mevkidaşı Kirill Dmitriev arasındaki görüşmelerin ardından ortaya çıkan, Ukrayna'nın planın hazırlanmasında yer almadığı iddialarını yalanladı.
Zelenskiy ise dün gece yaptığı konuşmada, Kiev'deki ABD askeri yetkililerinin "savaşı sona erdirme planının ana hatlarını, yani vizyonlarını sunduklarını" söyledi.
SON TASLAK 5. MADDE
Axios'un yeni elde ettiği taslağa göre Trump'ın Ukrayna'ya yönelik barış planı, NATO'nun 5. Maddesi'ni örnek alan bir güvenlik garantisi içeriyor. Bu garanti, ABD ve Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik bir saldırıyı tüm "transatlantik topluluğa" yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmesini öngörüyor.
UKRAYNA'YA İKİ AYRI TASLAK
ABD Ordu Bakanı Dan Driscoll'un perşembe günü Zelenskiy'e sunduğu 28 maddelik planda "Ukrayna'nın güvenilir güvenlik garantileri alacağı" ifadesine yer veriliyor. Ancak bunun yanında ABD, Ukraynalılara bir başka anlaşma taslağı daha sundu.
Belgede Ukrayna, ABD, AB, NATO ve Rusya'dan imzalar için sıralar yer alıyor. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya'nın taslak hakkında bilgilendirildiğini ancak Putin'in imzasının nihai olarak gerekip gerekmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
10 YIL GÜVENLİK GARANTİSİ
Güvenlik garantisi ilk etapta 10 yıl olacak ve karşılıklı mutabakatla yenilenebilir.
Zelenskiy'nin elinde, Rusya'nın şu anda kontrol ettiği topraklardan daha fazlasını Ukrayna'ya devretmesini ve Rusya'nın uluslar topluluğuna geri dönmesini, yaptırımların kaldırılmasını ve savaş suçları için af çıkarılmasını öngören bir teklif var.
İşte Axios'un paylaştığı taslak metin…
Bu Çerçeve, Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında bir ateşkesin koşullarını belirler ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ortaklarının çıkarları ve bu çatışmanın koşulları doğrultusunda uyarlanmış, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesi ilkelerine dayanan bir güvenlik güvencesi sağlar.
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu'nun üzerinde mutabakata varılan ateşkes hattını aşarak Ukrayna topraklarına yönelik önemli, kasıtlı ve süreklilik arz eden bir silahlı saldırısının, transatlantik topluluğun barış ve güvenliğini tehdit eden bir saldırı olarak değerlendirileceğini teyit eder. Böyle bir durumda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, anayasal yetkilerini kullanarak ve Ukrayna, NATO ve Avrupa ortaklarıyla derhal istişarede bulunarak güvenliği yeniden tesis etmek için gerekli önlemleri belirleyecektir. Bu önlemler, silahlı güç kullanımını, istihbarat ve lojistik desteğini, ekonomik ve diplomatik girişimleri ve uygun görülen diğer adımları içerebilir. NATO ve Ukrayna ile ortak bir değerlendirme mekanizması, ihlal iddialarını inceleyecektir.
Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, Polonya ve Finlandiya dahil NATO üyeleri, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit eder ve herhangi bir nitelikli ihlale karşılık verirken Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etmeyi, birleşik ve güvenilir bir caydırıcılık duruşu sergilemeyi taahhüt eder.
Bu Çerçeve, imzalanmasıyla birlikte yürürlüğe girer ve karşılıklı mutabakatla uzatılmak üzere on yıl süreyle geçerli olacaktır. ABD'nin de katılımıyla Avrupa ortaklarının liderlik edeceği Ortak İzleme Komisyonu, uyumu denetleyecektir.
İmzalayanlar:
Ukrayna
Rusya Federasyonu
Amerika Birleşik Devletleri
Avrupa Birliği
NATO