Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg’da düzenlenecek 20’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika'ya gitti. Erdoğan'ın zirve marjında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve G20 Liderleri ile görüşmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya gitti.
Takvim.com.tr Başkan Erdoğan'ın 2 günlük temaslarını dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
BAŞKAN GÜNEY AFRİKA'DA
Başkan Erdoğan 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN AFRİKA'YA GİDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.
AFRİKA'DA G20 ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek.
22-23 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana temalı zirve için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek olan Erdoğan, çeşitli oturumlarda hitap edecek.
Başkan Erdoğan'ın zirve marjında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve G20 Liderleri ile görüşmesi bekleniyor.
Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanı Burhanettin Duran duyurdu.
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.