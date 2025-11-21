Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Kupa ilk kez yenilenen formatıyla düzenlenecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'un mücadele edeceği Süper Kupa nefes kesecek. Daha önce Adana ve Gaziantep'te oynanacağı açıklanan yarı final maçlarında eşleşmelerin şehirleri de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Kupa ilk kez yenilenen formatıyla düzenlenecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'un mücadele edeceği Süper Kupa nefes kesecek.

Süper Kupa'da yarı final maçları 5-6 Ocak'ta Adana ve Gaziantep'te, final maçı ise 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

HANGİ MAÇ HANGİ ŞEHİRDE?

Yarı finalde Fenerbahçe - Samsunspor ve Galatasaray - Trabzonspor maçları oynanacak.

Hangi maçların hangi şehirde oynanacağı da çekilen kura ile belli oldu.

YARI FİNALLER HANGİ ŞEHİRDE?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesi ise 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana oynanacak.

