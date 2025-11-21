Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!

Böcek ailesinin taksi yolculuğu (AA)

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da "zehirlenme" şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Böcek ailesi (Takvim.com.tr)



ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI



Haklarında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi. Şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler bugün gözaltına alındı.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimz gün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "8 Kasım'da Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen yangın felaketinde vefat eden 7 emekçi kardeşime de Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. İstanbul'da ikisi çocuk 4 gurbetçimizin vefatıyla ilgili soruşturma da büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. İki hafta içinde 11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda ihmali, hatası, kusuru veya kastı olan kim varsa, bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır." diye konuştu.