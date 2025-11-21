İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında

3 kişi Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketlerde bulundu. (Ekran görüntüsü)

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.







NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim 2024'te 19 yaşındaki Semih Çelik dehşet saçtı. Öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti. Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.