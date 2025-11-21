PODCAST CANLI YAYIN

İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmesini Türkiye günlerce konuşmuştu. Uzuner'in mezarına giden 3 kişinin yaptığı hareketler sosyal medyada tepki çekti. Başlatılan soruşturma sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında

İstanbul Fatih'teki surlara gelen 3 kişinin, katil Semih Çelik'in sesini fon müziği yaparak İkbal Uzuner'in mezarında verdiği görüntüler ve yaptıkları hayasızca hareketler tepki çekti.

Çelik'in vahşice katlettiği Uzuner mezarında da huzur bulamadı.

İkbal Uzuner (Takvim.com.tr)İkbal Uzuner (Takvim.com.tr)

İki genç kızı gözünü kırpmadan katleden katilin sesini fon müziği yaparak mezarlıkta ahlaksızca hareketler sergileyen 3 kişi, genç kızın mezarına su döküp "Boğuldu a..." notuyla sosyal medyada paylaşımda bulundu.

3 kişi Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketlerde bulundu. (Ekran görüntüsü)3 kişi Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketlerde bulundu. (Ekran görüntüsü)

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşanan rezalete sosyal medyadan tepki yağarken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 kişi Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketlerde bulundu. (Ekran görüntüsü)3 kişi Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketlerde bulundu. (Ekran görüntüsü)

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.


NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim 2024'te 19 yaşındaki Semih Çelik dehşet saçtı. Öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti. Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Semih Çelikin katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştıkSemih Çelikin katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyon İmralı gündemiyle toplandı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Türk Telekom
Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!
160 koyunla birlikte kaybolan çoban arazide sağ olarak bulundu
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı: Avrupa'da son dakika toplantısı
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
İsrail’den Kudüs’te Türkiye provokasyonu! Başkonsolosluk önünde toplandılar
İzmir'de CHP çatlağı: Onat Tüneli binaları salladı vatandaş isyan etti
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Washington’ı karıştıran görüşme! ABD Büyükelçisi İsrail casusu ile gizlice bir araya geldi
Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya
Türkiye'den AB ve Yunanistan'a harita tepkisi: "Sonuçsuz kalmaya mahkum"
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
Emekliye promosyonuna 2026 zammı! Hangi banka ne kadar veriyor?
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!