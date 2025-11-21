160 koyunla birlikte kaybolan çoban arazide sağ olarak bulundu
Erzurum’da, sis nedeniyle kaybolan 73 yaşındaki çoban Abdurrahman Kansu, üç gündür süren arama çalışmalarının ardından Tufanç Mahallesi yakınlarında sürüsüyle birlikte sağ olarak bulundu. Kansu'nun bulunduğu anları A Haber görüntüledi. Hastaneye kaldırılan Kansu’nun sağlık durumunun kontrol altında olduğu bildirildi.
Erzurum'da 160 koyunu otlamak için araziye çıkan ve kendisinden haber alınamayan çoban Abdurrahman Kansu (73), bugün öğle saatlerinde bulundu.
Kansu'nun bulunduğu anları A Haber görüntüledi.
SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Yakutiye ilçesi Çayırtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 19 Kasım'da saat 08.00 sıralarında, İdris Çakmak'a ait koyun sürüsünü ahırdan çıkaran Abdurrahman Kansu, otlatmak üzere araziye götürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede; akşam çoban Kansu ve sürü dönmeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI 19 KASIM'DA BAŞLADI
Merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafedeki mahalleye AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 19 Kasım akşamı başlayan arama çalışmaları dün de devam etti. Jandarma iz takip köpeği Tapan'ın da kullanıldığı aramalara, soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle gece saatlerinde ara verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, bu sabah yeniden arama çalışmalarına başladı.