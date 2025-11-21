Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi

TAKVİM'DEN BOMBALAMIŞTI: HEPSİ SONRADAN CHP'Lİ

Tekin, geçtiğimiz günlerde makam odasının kapılarını Takvim.com.tr'ye açarak kendisini hedef alan CHP yönetimine ve sosyal medya hesaplarına tepki göstermişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı heyeti başkanı olarak atanan Gürsel Tekin (Takvim.com.tr)

1983'ten beri CHP'de olduğunu belirten Tekin, "Çokça arkadaşlarımız yeni geldikleri için doğal olarak da bizim kim olduğumuzu da bilmiyorlar. Kim olduğumuzu sadece Cumhuriyet Halk Partililer bilir. Şimdi cevap verenlere bakıyorum, cevap verenlerin çoğu sonradan CHP'ye dahil olmuş insanlar. Biz bu sorunun bir parçasında yokuz. Bu sorun yaşanmış, mahkeme belli bir safhaya getirmiş ve burada bir çağrı heyetine ihtiyaç olduğunu ifade etmişler. Arkadaşlarımız, bizi öneren arkadaşlarımız da aynı zamanda davanın tarafı olan Cumhuriyet Halk Partililer" ifadelerini kullandı.