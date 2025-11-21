Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle yürüyen davayı 27 Şubat 2026’ya erteledi. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararıyla göreve getirilen Gürsel Tekin ve ekibi bu süreçte görevlerini sürdürecek.
Şaibelerle anılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Mahkeme, 2 Eylül tarihli ara kararla İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alıp, yerine Gürsel Tekin ve heyeti atandı.
CHP'NİN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ: GÜRSEL TEKİN DEVAM
Bu süreç devam ederken CHP, 24 Eylül'de olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştirdi. Ancak Özgür Çelik'in görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili yapılan itirazlar doğrultusunda duruşma bugün görüldü.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin iptali istemiyle açılan davayı 27 Şubat 2026'ya erteleme kararı verdi. Erteleme sürecinde Gürsel Tekin ve ekibinin göreve devam edeceği bildirildi.
TAKVİM'DEN BOMBALAMIŞTI: HEPSİ SONRADAN CHP'Lİ
Tekin, geçtiğimiz günlerde makam odasının kapılarını Takvim.com.tr'ye açarak kendisini hedef alan CHP yönetimine ve sosyal medya hesaplarına tepki göstermişti.
1983'ten beri CHP'de olduğunu belirten Tekin, "Çokça arkadaşlarımız yeni geldikleri için doğal olarak da bizim kim olduğumuzu da bilmiyorlar. Kim olduğumuzu sadece Cumhuriyet Halk Partililer bilir. Şimdi cevap verenlere bakıyorum, cevap verenlerin çoğu sonradan CHP'ye dahil olmuş insanlar. Biz bu sorunun bir parçasında yokuz. Bu sorun yaşanmış, mahkeme belli bir safhaya getirmiş ve burada bir çağrı heyetine ihtiyaç olduğunu ifade etmişler. Arkadaşlarımız, bizi öneren arkadaşlarımız da aynı zamanda davanın tarafı olan Cumhuriyet Halk Partililer" ifadelerini kullandı.
Tekin, "Biz böyle bir sıkıntılı bir ortamda üstümüze düşen görevi yapalım derken bir troll furyasıyla CHP'li olmayanların tepkileriyle karşı karşıya kaldık." dedi.