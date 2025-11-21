Trump-Mamdani görüşmesine geri sayım! İkinci Zelenskiy vakası mı yaşanacak?

ABD Başkanı Donald Trump ve New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani bugün ilk kez yüz yüze görüşecek. İkilinin oldukça sert geçen seçim rekabeti henüz gündemdeyken Mamdani'nin ziyaretinin ikinci bir Zelenskiy vakası olabileceği düşünülüyor.

Trump çarşamba günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda "komünist" olarak nitelendirdiği Mamdani'nin Oval Ofis'e geleceğini duyurmuştu. Trump Mamdani'den sık sık komünist olarak bahsediyor. Kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlayan Mamdani ise bu sıfatı reddediyor.

Mamdani, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Oval Ofis'teki görüşmede "ne olursa olsun hazır olacağını" söyledi ve "Bu toplantıyla ilgili bir endişem yok. Bu toplantıyı, davamı savunmak için bir fırsat olarak görüyorum. Şehri daha uygun fiyatlı hale getirmek için hiçbir şeyi atlamamak benim görevim." dedi.

New York Belediye Başkanı ayrıca, "Başkanla birçok anlaşmazlığım var. Ve kararlı olmamız ve şehrimizi her New Yorklu için uygun fiyatlı hale getirebilecek tüm yolları ve tüm toplantıları takip etmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.