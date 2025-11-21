PODCAST CANLI YAYIN

Trump-Mamdani görüşmesine geri sayım! İkinci Zelenskiy vakası mı yaşanacak?

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. İkili sert geçen seçimin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek. Oval Ofis’teki buluşmaya geri sayım devam ederken “Trump-Mamdani görüşmesi ikinci Zelenskiy vakası mı olacak?” soruları gelmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani bugün ilk kez yüz yüze görüşecek. İkilinin oldukça sert geçen seçim rekabeti henüz gündemdeyken Mamdani'nin ziyaretinin ikinci bir Zelenskiy vakası olabileceği düşünülüyor.

MAMDANİ OVAL OFİS'E GİDİYOR

Trump çarşamba günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda "komünist" olarak nitelendirdiği Mamdani'nin Oval Ofis'e geleceğini duyurmuştu. Trump Mamdani'den sık sık komünist olarak bahsediyor. Kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlayan Mamdani ise bu sıfatı reddediyor.

Mamdani, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Oval Ofis'teki görüşmede "ne olursa olsun hazır olacağını" söyledi ve "Bu toplantıyla ilgili bir endişem yok. Bu toplantıyı, davamı savunmak için bir fırsat olarak görüyorum. Şehri daha uygun fiyatlı hale getirmek için hiçbir şeyi atlamamak benim görevim." dedi.

New York Belediye Başkanı ayrıca, "Başkanla birçok anlaşmazlığım var. Ve kararlı olmamız ve şehrimizi her New Yorklu için uygun fiyatlı hale getirebilecek tüm yolları ve tüm toplantıları takip etmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ZELENSKİY VAKASI

Mamdani'nin ziyaretine geri sayım devam ederken görüşmenin ikinci bir Zelenskiy vakası olabileceği düşünülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geçtiğimiz şubat ayında Beyaz Saray'ı ziyaret etmiş ve Trump ile Zelenskiy dünyanın gözü önünde kavga etmişti.

TRUMP SEÇMENİNİ DE ALDI

Mamdani, Trump'ın son dakikada desteklediği bağımsız aday Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa'yı yenerek 4 Kasım seçimlerinde önemli sayıda Trump destekçisini kazandı. NBC News'in çıkış anketleri, geçen yılki başkanlık seçimlerinde Trump'a oy veren New York City seçmenlerinin %10'unun Mamdani'ye oy verdiğini gösterdi.

Trump, Mamdani'nin ön seçim zaferinden kısa bir süre sonra yaz aylarında gazetecilere, "Bakın, bu ülkede bir komüniste ihtiyacımız yok, ama eğer varsa, ülke adına onu çok dikkatli bir şekilde izleyeceğim." demişti. Mamdani, seçim gecesi yaptığı zafer konuşmasında Trump'a doğrudan yanıt vermişti.

