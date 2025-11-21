PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20, 18 ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlatıldığını bildirdi. Faili meçhul cinayetlerin geriye dönük olarak tek tek ele alındığını belirten Yerlikaya, "Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi:
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20, 18 ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yıllar önce işlenen 3 cinayet özel ekiplerle çözüldü



Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık Faili Meçhul 3 Cinayeti Aydınlattık.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek ile Çorum ve İzmir'de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının failleri Polislerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

İZMİR: (20 Yıl Önceki Cinayet)
2 Aralık 2005 tarihinde İzmir'de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili bulunamamıştı.

2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

KOCAELİ: (18 Yıl Önceki Cinayet)
27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli'de çöp konteynerinde bulanan bebek olayı aydınlatılamamıştı.

2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi.

Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)

E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÇORUM: (11 Yıl Önceki Cinayet)
6 Ocak 2014 tarihinde Çorum'da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı.

2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi.

Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.'yi "Kasten Öldürme" suçundan da tutuklandı.

Kahraman Polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz "Özel Polis Ekipleri" ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz.

Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyon İmralı gündemiyle toplandı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Türk Telekom
Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!
160 koyunla birlikte kaybolan çoban arazide sağ olarak bulundu
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı: Avrupa'da son dakika toplantısı
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
İsrail’den Kudüs’te Türkiye provokasyonu! Başkonsolosluk önünde toplandılar
İzmir'de CHP çatlağı: Onat Tüneli binaları salladı vatandaş isyan etti
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Washington’ı karıştıran görüşme! ABD Büyükelçisi İsrail casusu ile gizlice bir araya geldi
Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya
Türkiye'den AB ve Yunanistan'a harita tepkisi: "Sonuçsuz kalmaya mahkum"
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
Emekliye promosyonuna 2026 zammı! Hangi banka ne kadar veriyor?
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!