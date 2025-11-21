Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20, 18 ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yıllar önce işlenen 3 cinayet özel ekiplerle çözüldü





Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık Faili Meçhul 3 Cinayeti Aydınlattık.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek ile Çorum ve İzmir'de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının failleri Polislerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

İZMİR: (20 Yıl Önceki Cinayet)

2 Aralık 2005 tarihinde İzmir'de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili bulunamamıştı.

2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

KOCAELİ: (18 Yıl Önceki Cinayet)

27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli'de çöp konteynerinde bulanan bebek olayı aydınlatılamamıştı.

2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi.

Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)

E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÇORUM: (11 Yıl Önceki Cinayet)

6 Ocak 2014 tarihinde Çorum'da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı.

2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi.

Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.'yi "Kasten Öldürme" suçundan da tutuklandı.

Kahraman Polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz "Özel Polis Ekipleri" ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz.

Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.