Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein konusunda bir ifşa daha gündeme damga vurdu. ABD’nin eski Başkanı Bill Clinton’ın ardından dönemin Hazine Bakanı ve Harvard Başkanı Larry Summers’ın da Epstein ile ilişkisi ortaya çıktı. Öyle ki Summers, eşi ile balayı için Epstein’ın pedofili adasına gitmiş…
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyasında oklar bu kez de ABD'nin eski Hazine Bakanı ve Harvard'ın eski Başkanı Larry Summers'a çevrildi.
ESKİ BAKAN DA EPSTEIN ADASINDA ÇIKTI
Summers'ın eşi Elisa F. New ile evlendikten sonra balayı için Lolita Express ile pedofili adasına uçtuğu ortaya çıktı. Çiftin yanında Epstein'ın sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in de olduğu belirtildi.
PEDOFİLİ ADASINDA BALAYI
Summers'ın sözcüsü ise "Bay Summers ve Bayan New, Epstein'ın ilk kez tutuklanmasından çok önce Aralık 2005'te balayını St. John ve Jamaika'da geçirdiler. Bu gezi kapsamında Epstein'ın adasına bir günden az süren kısa bir ziyarette bulundular." dedi.
İddiaya göre Summers'ın "ada kaçamağı" Palm Beach polisinin Epstein'ı 14 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlayarak soruşturmaya başlamasından altı ay sonra gerçekleşti ve daha sonra Ekim 2005'te malikanesinde arama emri çıkarıldı.
Uçuş kayıtları, Summers'ın 21 Aralık 2005'te 72 dönümlük Karayip adasına uçtuğunu ve Epstein'ın seks ticareti çetelerindeki mağdurları ve suç ortaklarını taşımak için kullanıldığı iddia edilen jetini üç kez daha kullandığını gösteriyor. Seyahatlerin üçünün 70 yaşındaki Summers'ın Harvard'ın başkanlığını yaptığı dönemde gerçekleştiği belirtildi.
CLINTON'IN BAKANIYDI
Summers dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın yönetiminde Hazine Bakanı olarak görev yapmıştı. O dönem ayrıca Harvard Üniversitesi'nin de başında bulunmuştu. 1983'ten beri üniversitenin kadrolu ekonomi profesörü olarak görev yapmıştı. OpenAI'nin de yönetim kurulunda olan Summers, Epstein ile ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından görevi bıraktı.
Summers, birkaç saat sonra görevinden ve 2001'den beri yürüttüğü Harvard Kennedy Okulu'nun Mossavar-Rahmani Merkezi başkanlığından ayrıldı.
BİNLERCE E-POSTA
Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi Epstein'ın mirasından 20.000 sayfadan fazla belgeyi yayınlamasının ardından Summers'ın Epstein ile samimi bir ilişkisi olduğu ve 2013 ile 2019 yılları arasında binlerce e-posta alışverişinde bulundukları ortaya çıktı.