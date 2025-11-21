Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein dosyasında oklar bu kez de ABD'nin eski Hazine Bakanı ve Harvard'ın eski Başkanı Larry Summers 'a çevrildi.

Summers'ın eşi Elisa F. New ile evlendikten sonra balayı için Lolita Express ile pedofili adasına uçtuğu ortaya çıktı. Çiftin yanında Epstein'ın sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in de olduğu belirtildi.

Pedofili adası, Takvim Fotoğraf Arşivi

PEDOFİLİ ADASINDA BALAYI

Summers'ın sözcüsü ise "Bay Summers ve Bayan New, Epstein'ın ilk kez tutuklanmasından çok önce Aralık 2005'te balayını St. John ve Jamaika'da geçirdiler. Bu gezi kapsamında Epstein'ın adasına bir günden az süren kısa bir ziyarette bulundular." dedi.

İddiaya göre Summers'ın "ada kaçamağı" Palm Beach polisinin Epstein'ı 14 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlayarak soruşturmaya başlamasından altı ay sonra gerçekleşti ve daha sonra Ekim 2005'te malikanesinde arama emri çıkarıldı.

Uçuş kayıtları, Summers'ın 21 Aralık 2005'te 72 dönümlük Karayip adasına uçtuğunu ve Epstein'ın seks ticareti çetelerindeki mağdurları ve suç ortaklarını taşımak için kullanıldığı iddia edilen jetini üç kez daha kullandığını gösteriyor. Seyahatlerin üçünün 70 yaşındaki Summers'ın Harvard'ın başkanlığını yaptığı dönemde gerçekleştiği belirtildi.