Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!

GALATASARAY FAVORİ

Haberlerde Hakan Çalhanoğlu'nun en ciddi talibinin Galatasaray olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların yaz döneminden bu yana oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve ocak ayında Inter ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray'ın, hem oyuncu isteği hem de Inter'in planları doğrultusunda transferde güçlü bir pozisyonda olduğu bildirildi.