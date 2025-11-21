Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!
Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, milli futbolcu ve geleceğin önemli isimlerinden biri olması beklenen yıldız adayı için devreye girdi. Ancak Aslan'ın güçlü rakipleri de var. İşte detaylar...
Kadrosuna yaz aylarında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, 150 milyon euroya yakın bonservis ücreti ödeyerek rekor kırmıştı. Operasyon kışın da sürecek.
22 GÜNLÜK ZORLU SÜREÇ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlamaya hazırlanırken teknik direktör Okan Buruk'u düşündüren önemli bir gerçek ortaya çıktı. Cimbom'u bekleyen zorlu fikstür, deneyimli çalıştırıcının elini zorlaştıracak.
YOĞUN MAÇ TAKVİMİ BAŞLIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği maçıyla birlikte oldukça zorlu bir fikstüre girecek. Galatasaray, 22 günlük süreçte tam altı resmi maç oynayacak. Hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmaların peş peşe gelmesi, kadro genişliği ve sakatlık durumları açısından teknik heyeti tedirgin ediyor.
LİGDE VE AVRUPA'DA KRİTİK SINAVLAR
Galatasaray, ligde Gençlerbirliği mücadelesinin ardından sırasıyla Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu periyotta derbiye çıkacak olmanın yanı sıra sıralama açısından önemli maçlara da imza atacak. Avrupa'da ise Union SG ve Monaco karşılaşmaları hem gruptaki hedefler hem de genel sezon planlaması açısından büyük önem taşıyor.
OKAN BURUK'UN EN BÜYÜK ENDİŞESİ
Yoğun fikstürün sakatlık riskini artırması teknik direktör Okan Buruk'un en büyük endişelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle son haftalarda yaşanan oyuncu eksiklikleri ve kadro rotasyonunun sınırlarının zorlanacak olması, teknik heyeti temkinli yaklaşıma yöneltiyor. Galatasaray, bu sürece üç puanla başlamayı ve yoğun dönemi en az hasarla atlatmayı hedefliyor.
CİMBOM'DA GÜNDEM OSIMHEN
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli takım formasıyla çıktığı Dünya Kupası Elemeleri maçında yaşadığı sakatlığın ardından kritik fikstür öncesinde gündemin bir numaralı konusu oldu. Demokratik Kongo karşılaşmasının devre arasında oyundan çıkan yıldız oyuncunun durumu, sarı-kırmızılı camiada tedirginlik yarattı.
MR SONUCU ORTA DÜZEY ZORLANMA TESPİT ETTİ
Galatasaray sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Osimhen'in sol arka adalesinde orta seviyede bir zorlanma ve kanama tespit edildi. Kulüp, yaptığı açıklamada tedavi sürecinin başlatıldığını bildirdi. Bu tür sakatlıklarda oyuncuların genellikle birkaç hafta sahalardan uzak kaldığı biliniyor.
DERBİ ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME
Sakatlığın ardından kulüp doktoru Yener İnce'nin Osimhen ile özel bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından deneyimli doktorun, yıldız oyuncuya Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor göründüğünü aktardığı kaydedildi. Bu bilgilendirme, teknik heyet için de ciddi bir planlama sürecini beraberinde getirdi.
OSIMHEN'DEN FEDAKÂRLIK MESAJI
Yıldız golcünün, sakatlık riskine rağmen mücadele isteğini ortaya koyduğu ifade edildi. Osimhen'in derbiyi kaçırmak istemediği, kritik karşılaşmada sahada olmak için fedakârlık yapmaya hazırlandığı belirtildi. Galatasaray cephesi ise oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
KRİTİK MAÇLAR KAÇACAK
Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçlarında forma giyemeyeceği netleşti. Tüm gözler 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Yıldız golcünün bu mücadelede yer alıp alamayacağı yapılacak son değerlendirmelerle belli olacak.
GALATASARAY'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Sarı-kırmızılı takım, üst üste oynayacağı kritik maçlar öncesi golcüsünün durumunu günlük planlamayla takip ediyor. Osimhen'in tedavisindeki ilerleme ve ağrı seviyesinin seyrine göre derbi kararı netlik kazanacak. Galatasaray cephesinde yıldız oyuncunun durumu, en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor.
SARA AYRILIĞA YAKIN
Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın takıma katılmasıyla birlikte yedek kulübesine çekilen Gabriel Sara hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin Brezilyalı orta saha için belirlediği bonservis bedeli de belli oldu.
LEEDS UNITED DEVREYE GİRDİ
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Rus kulüplerinin ilgisi uzun süredir biliniyordu. Ancak sürpriz bir gelişmeyle İngiltere Championship ekibi Leeds United'ın oyuncu için harekete geçtiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Sarı-kırmızılı yönetimin 26 yaşındaki orta saha için yaklaşık 20 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in de bu rakamı oyuncu için uygun gördüğü belirtildi.
HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN FLAŞ İDDİA: GALATASARAY'A TRANSFERİ ÇOK YAKIN
İtalya'dan gelen haberler, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Inter'in 30 yaş üstü ve yüksek maaşlı futbolcularla yolları ayırma kararı alacağı belirtilirken, Hakan Çalhanoğlu'nun ocak ayında sarı-kırmızılılara transfer olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öne sürüldü.
İTALYA'DAN GELEN SİNYAL: YOL AYRIMI
Sezon başında Galatasaray'ın yoğun şekilde ilgilendiği ancak Inter'in yüksek talepleri nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu için şartlar değişiyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre Inter, 2027'de sözleşmesi bitecek milli yıldızla artık yol ayrımına geldi.
Kulübün 30 yaş üstü ve yüksek maaş yükü oluşturan oyuncularla vedaya hazırlanması, Çalhanoğlu'nun da liste başında olduğunu gösteriyor.
12 MİLYON EURO'LUK MALİYET
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de en fazla kazanan ikinci oyuncu konumunda. Vergilerle birlikte kulübe yıllık maliyetinin 12 milyon euroya yaklaştığı ifade edildi.
İtalyan basınında, Inter'in bu maaş yükünü azaltmak istediği ve yıldız futbolcu için gelecek tekliflere açık olduğu yazıldı. Ayrılığın en geç sezon sonunda gerçekleşeceği belirtilirken, ocak ayında transferin mümkün olduğu vurgulandı.
GALATASARAY FAVORİ
Haberlerde Hakan Çalhanoğlu'nun en ciddi talibinin Galatasaray olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların yaz döneminden bu yana oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve ocak ayında Inter ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.
Galatasaray'ın, hem oyuncu isteği hem de Inter'in planları doğrultusunda transferde güçlü bir pozisyonda olduğu bildirildi.
TRANSFERDE SICAK TEMAS BEKLENİYOR
Galatasaray'ın orta saha takviyesi için en önemli adaylardan birinin Hakan Çalhanoğlu olduğu bilinirken, ocak ayına doğru görüşmelerin hızlanması bekleniyor.
Yıldız futbolcunun hem Türkiye'ye dönüş fikrine sıcak bakması hem de Galatasaray'ın projeleri, süreci daha da somut hâle getirebilir.
Gabriel Sara'nın da ayrılması halinde sürecin hızlanması gündeme gelebilir.
GALATASARAY VE AVRUPA DEVLERİ ROBINHO JR. PEŞİNDE
Galatasaray, geleceğin kadrosunu kurmak adına genç yıldız adaylarını yakından takip ederken, Brezilya'dan gelen yeni bir iddia gündemi hareketlendirdi. Sarı-kırmızılıların, bir dönem İstanbul'da Başakşehir ve Sivasspor formaları giyen dünyaca ünlü Robinho'nun oğlu Robinho Jr. ile ilgilendiği öne sürüldü.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Brezilya basınında yer alan haberlere göre genç yetenek, kısa sürede birçok kulübün radarına girdi.
Chelsea, Inter, Espanyol ve Galatasaray gibi dev ekiplerin, Santos forması giyen 18 yaşındaki Robinho Jr. için yakın takipte olduğu belirtildi.
Santos'un A takımında yalnızca 12 maçta forma giyen genç futbolcu, toplam 274 dakikalık kısa süreye rağmen gösterdiği dinamizm ve potansiyelle scout ekiplerinin dikkatini çekti.
BABASI DA ETKEN
Robinho Jr.'ı cazip kılan unsurlar yalnızca sahadaki yetenekleri değil.
Genç oyuncunun babası Robinho, Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi devlerin formasını giymiş, dünya futbolunda iz bırakmış önemli bir yıldızdı. Bu nedenle Robinho Jr.'ın gelişimi, Avrupa kulüplerince yakından izleniyor.
Ayrıca Santos'un, son yıllarda dünya futboluna gönderdiği yıldızlar da genç oyunculara bakışı etkiliyor. Neymar, Rodrygo ve Gabigol gibi isimler bu altyapıdan yetişti ve erken yaşta Avrupa'ya transfer oldular.
SANTOS ALTYAPISI YİNE SAHNEDE
Santos, Brezilya futbolunda adeta bir yetenek fabrikası olarak biliniyor.
2000'li yıllardan bu yana Diego, Elano, Neymar, Gabigol ve Rodrygo gibi pek çok yıldızı dünya futboluna kazandıran kulüp, şimdi de Robinho Jr. ile beklenti yaratmış durumda.
Genç oyuncunun kısa süre içinde A takımda gösterdiği iştah ve tempo, yeni bir büyük transfer hikâyesinin başlangıcı olarak yorumlanıyor.
YAKIN GELECEKTE AVRUPA YOLCUSU OLABİLİR
Avrupa devlerinin yoğun ilgisi göz önüne alındığında, Robinho Jr.'ın kariyerinin hızlı bir şekilde şekillenmesi bekleniyor.
Genç yıldızın kısa vadede Santos'tan ayrılarak tıpkı babası gibi Avrupa'nın büyük sahnelerinde boy gösterebileceği konuşuluyor.
Galatasaray'ın da bu yarışın içinde yer alması, sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında genç ve potansiyelli isimlere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.